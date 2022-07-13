الأربعاء 13-07-2022
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الأربعاء، 13-07-2022 01:52 م

ما هي أعراض نقص السوائل في الجسم

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الوكيل الإخباري - قالت الجمعية الألمانية للتغذية إنه يمكن الاستدلال على نقص السوائل في الجسم بملاحظة بعض الأعراض مثل الصداع، والدوار، وضعف التركيز، والعصبية، وسرعة الاستثارة.

وأضافت أن الأعراض قد تشمل أيضا جفاف البشرة، والشفاه، واللون البول الداكن، والإمساك.

ولتجنب هذه المتاعب، تنصح الجمعية بشرب السوائل بمعدل لا يقل عن لتر ونصف لتر يومياً، مع تناول الخضروات والفواكه الغنية بالسوائل أيضاً مثل الخيار، والبطيخ.

ويُراعى أن المياه، خاصة المياه المعدنية، تعد أفضل مشروب لسد الظمأ، إضافة إلى المشروبات غير المحلاة.

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