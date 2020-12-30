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الأربعاء، 30-12-2020 01:12 م

ما هي أفضل مدة لممارسة التمارين الرياضية يوميا؟

223141-أفضل وقت لممارسة التمارين الرياضية


الوكيل الاخباري - كشفت خبيرة رياضية عن أنسب مدة لممارسة التمارين الرياضية يوميا، للحفاظ على صحة الشخص البدنية والنفسية.

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وفي مقال لها بصحيفة "النهار" اللبنانية ذكرت المدربة الرياضية جيهان رزق الله قرباني أن منظمة الصحة العالمية نصحت بممارسة الرياضة لمدة 150 دقيقة أسبوعيا.

 

وأشارت المدربة الرياضية إلى أن هناك نصائح عديدة يقدمها المدربون إلى الأفراد عند ممارسة الرياضة، إلا أنها أكدت على مجموعة من الإرشادات ينبغي الالتزام بها وهي:


- تجنب اختيار التمارين الأكثر صعوبة بشكل دائم.
- تحديد 30 دقيقة يوميا لممارسة الأنشطة الرياضية المعتدلة، وهو ما يحقق في النهاية 150 دقيقة أسبوعيا.
وفي حال، كان الشخص يرغب في خسارة وزنه، نصحت قرباني، بزيادة مدة التمارين لتصبح الحصة اليومية تتراوح ما بين 45 و 60 دقيقة على الاقل.


وإذا لم يكن لدى الشخص متسع من الوقت لممارسة الرياضة أو الانضمام إلى فصل رياضي، فقدمت له المدربة الرياضية مجموعة من النصائح لتحريك عضلات الجسم.


وجاءت النصائح بهذا الترتيب: "صعود السلالم، المشي إلى وجهتك، حمل الحقائب عند التحرك، الاهتمام بالحديقة، ركوب الدراجة".

 

سبوتنيك

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