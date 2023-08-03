ما هي إسفكسيا الغرق التي توفي بها نجل الفنان حسن يوسف؟

الوكيل الإخباري- بعد وفاة عبد الله، ابن الفنان حسن يوسف، والممثلة المعتزلة شمس البارودي، غرقا في إحدى قرى الساحل الشمالي، تردد في وسائل الإعلام مصطلح اسفكسيا الغرق وهي الحالة التي كانت سببا في الوفاة، وسط تساؤلات عن معنى هذا الاصطلاح وأنواعه.



وبحسب أستاذة الطب الشرعي في جامعة القاهرة دينا شكري، فإن كلمة سفكسيا هي كلمة لاتينية تعني عدم وجود نبض، على اعتبار أن الإنسان عندما يفقد القدرة على التنفس يتوقف القلب وتتوقف ضرباته، لكن في الحقيقة قد يحدث عند منع الأكسجين أن يستمر القلب في النبض حتى يتوقف تماما.

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وتضيف رئيس الرابطة العربية للطب الشرعي وعضو اللجنة الاستشارية للطب الشرعي بالمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لسكاي نيوز عربية أن الأكسجين ضروري لعمل عضلة القلب والتي تضخ الدم لأنسجة الجسم وإيصال ما يحتاجه من الغذاء والأكسجين.



وبينت دينا أن الإكسفسيا منها أنواع كثيرة أبرزها:



إسفكسيا الخنق



إسفكسيا الشنق



إسفكسيا كتم النفس عند منع الهواء عن الأنف والفم حيث لا يصل الأكسجين للجسم.



إسفكسيا الاختناق عندما تقل نسبة الأكسجين في غرفة ويحل محلها غاز غير قابل للتنفس مثل حالات الاختناق ببخار الماء في الحمام عند المكوث به لفترة طويلة، أو زيادة نسبة ثاني أكسيد الكربون في جو الغرفة بدلا من الأكسجين.



إسفكسيا كتم النفس عند منع وصول الهواء للفم والأنف والتي قد تؤدي للوفاة.

إسفكسيا الغرق حيث تدخل المياه الرئة وتحل محل الأكسجين.



ولفتت عضو اللجنة الاستشارية بالمحكمة الجنائية الدولية أن الرئة تشبه قطعة الإسفنج، حيث تقوم الحويصلات الهوية من خلال الشعيرات الدموية على سطحها بامتصاص الأكسجين وإيصاله للدم حتى يضخه القلب من خلال الشريان الأوروطي لباقي الجسم، ويخرج ثاني أكسيد الكربون مع الزفير في عملية الأيض.



سكاي نيوز عربية