ما هي اعراض نقص المغنيسيوم في الجسم ؟

الوكيل الإخباري-قالت الجمعية الألمانية للتغذية إن نقص المغنيسيوم يرجع إلى أسباب عدة، أبرزها سوء التغذية والتغذية أحادية الجانب وداء السكري وأمراض الغدة الدرقية، إضافة إلى تناول أدوية معينة مثل الأدوية المدرة للبول وأدوية الكورتيزون.



وأوضحت الجمعية أن أعراض نقص المغنيسيوم تتمثل في تقلصات وآلام العضلات، لا سيما في باطن الساق، وارتعاش الجفن وعدم انتظام دقات القلب والصداع النصفي والغثيان وارتفاع ضغط الدم، بالإضافة إلى التعب والإرهاق والعصبية.



وأضافت الجمعية أن الاحتياج اليومي للمغنيسيوم يتراوح بين 300 و400 ملليغراماً، مشيرة إلى أن المصادر الغذائية للمغنيسيوم تتمثل في بذور عباد الشمس وبذور الشيا وبذور الكتان ورقائق الشوفان وحبوب الكينوا والكاجو والبروكلي والسبانخ والكيوي والبازلاء والعدس والمياه المعدنية (50 مغم/لتر على الأقل).



وفي حالة النقص الشديد يمكن اللجوء إلى المكملات الغذائية المحتوية على المغنيسيوم تحت إشراف الطبيب.

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