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السبت، 05-11-2022 11:01 ص

ما هي الأمراض التي تشير لها الدموع ؟

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الوكيل الإخباري-كشفت الدكتورة تاتيانا رومانينكو، أخصائية أمراض القلب، أن انهمار الدموع المفرط قد يشير إلى أمراض الجهاز العصبي أو الغدة الدرقية.

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وأشارت الأخصائية في مقابلة تلفزيونية، إلى أن الدموع تتكون بصورة دائمة، وهي وسيلة لحماية وترطيب وتغذية العين البشرية.


وأضافت : "تقع الغدد الدمعية فوق العيون وتنتج باستمرار كمية فسيولوجية من الدموع، التي تتجمع في الكيس الدمعي. ولكن في حالات معينة، وأمراض، والعواطف تزداد كمية الدموع".


وأشارت إلى أن هذا  يحصل بسبب امراض الجهاز العصبي والإجهاد العادي ، ومتلازمة الارهاق، التي يعاني منها سكان المدن الكبيرة.


وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تسبب أمراض الغدة الدرقية زيادة في إفراز الدموع.
وتقول: "عندما تزداد هرمونات الغدة الدرقية، فإنها تنشط جميع أجهزة الجسم".

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