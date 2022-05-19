الخميس 19-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الملك يوافق على توصية بتقييد اتصالات الأمير حمزة ويوجه رسالة للأردنيين

وزير التنمية : باب التسجيل لبرنامج الدعم الموحد لن يغلق أبداً وتقييم الطلبات شهرياً

شاهد.. مواطنة تشتري خبزا في عمان .. وكانت الصدمة !

الأمن: ضبط 5 أشخاص في قضايا تهريب وحيازة مخدرات

تعاون أردني عراقي لتطوير الخامات والصخور الصناعية

ارتفاع أسعار النفط عالميا 1% وتراجع الدولار

روسيا تطرد 5 دبلوماسيين برتغاليين

هبوط الأسهم الأوروبية إثر تراجع شركات التجزئة

الضمان: صرف رواتب المتقاعدين في 24 الشهر الجاري دون أي تقديم

المركزي: 2.1 مليون اونصة احتياطيات الذهب حتى نهاية نيسان

الخميس، 19-05-2022 04:37 م

ما هي التشنجات اللاإرادية لدى الأطفال؟

127-102437-tics-children-types-causes-2


الوكيل الإخباري - قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين إن التشنجات اللاإرادية المعروفة في اللغة الدارجة بـ "اللزمات" عبارة عن حركات متكررة (تشنجات حركية) أو أصوات وأقوال (تشنجات لفظية) خارجة عن السيطرة.

اضافة اعلان

 



وأضافت الرابطة أن من أمثلة هذه التشنجات تكشير الوجه وهز الكتف والرَمش وتطهير الحلق والاستنشاق وتكرار الجمل.


وغالباً ما تحدث هذه التشنجات بسبب المشاعر السلبية كالقلق والتوتر النفسي والملل أو المشاعر الإيجابية كالإثارة وشوق التوقع. وفي كثير من الحالات تختفي التشنجات من تلقاء نفسها، خاصة إذا لم يُعرها الأشخاص المحيطون بالطفل انتباهاً واهتماماً.


استشارة طبيب نفسي
وفي حال استمرار هذه التشنجات لمدة تزيد عن سنة، فإنها تكون مزمنة، وتستلزم حينئذ استشارة طبيب نفسي، حيث إنها قد تشير إلى الإصابة بأمراض نفسية مثل فرط النشاط وقصور الانتباه أو الوسواس القهري أو الاكتئاب.


وإلى جانب العلاج النفسي والسلوكي قد يخضع الطفل إلى العلاج الدوائي أيضا، بالإضافة إلى تقنيات الاسترخاء كاليوغا وتدريب التحفيز الذاتي (Autogenic training)، أي تكرار مجموعة من التصورات، التي تحفز حالة الاسترخاء.


ومن المهم أيضاً معاملة الطفل بعطف وحنان وعدم السخرية منه، وإلا فقد يقع تحت المزيد من التوتر النفسي، الذي يتسبب بدوره في تفاقم الأعراض، ما قد تترتب عليه عواقب نفسية وخيمة.

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
image (1)

ما أسباب الإصابة بنوبة الارتجاف

main_image5d07a586a7c94

خضراوات تحد من آثار التدخين السلبية على صحتك.. تعرف عليها!

grapes_0

فوائد العنب الصحية

6284f6998235d

فيتامينان استخدامهما معا يمنحانك عناية فائقة بالبشرة

1807474_0

5 أطعمة تخلصك من الكآبة والحزن!

20190917121209129

5 أعراض تحذيرية للإصابة بالخرف.. فانتبه لها!

أخبار متعلقة
9111236-1368059169

أطعمة غنية بالحديد للأطفال الصغار

973945

كيف نحافظ على صحة فم وأسنان أطفالنا؟

مرض-الاطفال

التهاب الكبد الغامض لدى الأطفال .. سببان غريبان وراء انتشاره عالمياً !

ebdd5362a4cbab3104466e9c53260740

السمنة ترفع احتمال إصابة الأطفال بالسكري

كيف_تعالج_السمنة

الصحة العالمية: مستويات السمنة في أوروبا عند نسب وبائية