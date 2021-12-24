ما هي الحرارة المثلى لغسل الأواني؟

الوكيل الإخباري - قال المراكز الأميركية لمراقبة الأمراض والوقاية منها، إن أفضل طريقة لغسل الأواني تكون بالماء الساخن والصابون السائل.

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واوصى الخبراء بالماء الساخن لأنه أكثر قدرة على تخليص الأطباق مما يعلق بها من بكتيريا وجزيئات صغيرة قد لا تكون مرئية للعين.



وبينوا ان الماء الساخن يساعد على تنظيف الأطباق في وقت أقصر، وهو ما يعني الخروج من المطبخ سريعا، مقارنة بالغسل عن طريق الماء البارد.



وفي حال استخدمت ماء باردا لغسل الأواني، وكانت حرارته أقل من 32 درجة مئوية، فإن الأواني سيكون لها ملمسٌ أقرب إلى الدهني عندما تنشف من الماء.