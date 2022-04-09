السبت 09-04-2022
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السبت، 09-04-2022 02:27 ص

ما هي السالمونيلا التي سحبت بعض البلدان منتجات كيندر بسببها؟

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الوكيل الإخباري - قررت عدة دول سحب وتعليق منتج شوكولاتة "كيندر سربرايز" من الأسواق بسبب بكتيريا السالمونيلا. 

ووفقا للمعلومات الطبية فإن السالمونيلا" هي مرض بكتيري، يصيب عادة الأمعاء الحيوانية والبشرية، إذ يصيب الإنسان في معظم الأحيان من خلال المياه أو الطعام الملوث.

ويمكن أن تتراوح فترة حضانة الجسم للمرض من يومين إلى 7 أيام.

وبحسب اختصاصيي التغذية، تحدث السالمونيلا، عادة، بسبب تناول اللحوم، أو الدواجن، أو البيض أو المنتوجات النيئة أو غير المطهية جيدا، وكذا بسبب المواد الذهنية.

ويصف المختصون هذا المرض البكتيري بإنفلونزا المعدة (التهاب المعدة والأمعاء).

وتتضمن الأعراض والعلامات المحتملة للإصابة به الغثيان، والقيء، وتشنجات البطن، والإسهال، والحمى، والقشعريرة، والصداع، والدم في البراز.

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وقالت المؤسسة العامة للغذاء والدواء انها تحرت عن المنتج في السوق الأردني وكذلك مستوردي المنتج  للتأكد من خلو السوق منه.


وأشارت إلى أنه تم سحب عينات من المنتج من منشأ آخر احترازيا وتبين خلوه من السالمونيلا.

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