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الأحد، 27-06-2021 12:41 م

ما هي المدة القصوى لحفظ بقايا الطعام

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الوكيل الإخباري - التسمم الغذائي من الأمراض المنقولة عن طريق الغذاء، وسببه نمو الكائنات العضوية الضارة، مثل البكتيريا ولأن البكتيريا في العادة لا تغيّر من مذاق الطعام أو رائحته أو شكله، فإنه لا يمكنك معرفة إذا كان تناول الطعام يمثل خطورة على الصحة أم لا، ولذا إذا شككت في سلامة الطعام، فمن الأفضل أن تتخلص منه.

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يمكن الاحتفاظ ببقايا الطعام لمدة ثلاثة إلى أربعة أيام في الثلاجة، وينبغي تناولها خلال تلك المدة، وبعد هذه المدة، ترتفع مخاطر الإصابة بالتسمم الغذائي، وإذا لم تكن متأكدًا أنك ستتناول بقايا الطعام في غضون أربعة أيام، فجمدها على الفور.

ويمكن الوقاية من معظم حالات التسمم الغذائي بالتعامل المناسب مع الأطعمة، وذلك بحفظ الأطعمة القابلة للتلف على الفور في الثلاجة، مثل اللحم والدجاج والسمك ومنتجات الألبان والبيض، ولا تبقها لأكثر من ساعتين في درجة حرارة الغرفة العادية أو لأكثر من ساعة في درجة حرارة أعلى من 90 درجة فهرنهايت.

كما يجب تناول الطعام غير المطبوخ أيضًا، مثل السلطات الباردة أو الشطائر، أو وضعه في الثلاجة على الفور، ويتمثل هدفك في تقليل الوقت الذي يكون خلاله الطعام في "منطقة الخطر"، وهي المنطقة التي تتراوح فيها درجة الحرارة ما بين 40 و140 درجة فهرنهايت (4 و60 درجة مئوية)، وفيه يمكن للبكتيريا التكاثر سريعًا.

وعندما تكون جاهزًا لتناول بقايا الطعام، أعد تسخينها على الموقد أو في الفرن أو في الميكروويف إلى أن تصل درجة الحرارة الداخلية 165 درجة فهرنهايت (74 درجة مئوية)، ولا يوصى باستخدام أوعية الطهي بطيئة التسخين وأطباق التدفئة لإعادة تسخين بقايا الطعام لأنها قد لا تسخن بدرجة كافية.

 

المصدر - صحتك 

 




 

 


 

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