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الخميس، 29-04-2021 02:09 م

ما هي علامات تجلط الدم وهل يمكن منعها؟

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الوكيل الاخباري - لا يمثل تجلط الدم خطرا نفكر فيه كثيرا بشكل يومي، لكن يجب أن نكون على دراية بالأعراض التي قد نشعر بها في هذه الحالة، نظرا لأهمية ذلك في إنقاذ الأرواح.

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ربما يسأل البعض أنفسهم ما هي جميع العلامات التي تشير إلى تكوين جلطة دموية في الجسم وهل يمكن منعها.

 

هناك عدة أنواع من جلطات الدم ولكل منها علامات وعلاجات مختلفة. يمكن أن تتكون جلطات الدم لعدة أسباب، بما في ذلك: بعض الأدوية، وعادات نمط الحياة (التدخين، على سبيل المثال) وحالات صحية مختلفة، ويمكن أن تتشكل أيضا في مناطق مختلفة من الجسم. ويمكن أن تتسبب الجلطة الدموية في أضرار جسيمة وقد تؤدي إلى الوفاة، بحسب تقرير لموقع "walla".


* أعراض الجلطة الدموية الخثارية:
- الحرارة الموضعية والاحمرار في المنطقة التي توجد بها الجلطة الدموية (عادةً في الساق أو الذراع).
- تورم.
- ألم موضعي في منطقة الجلطة.
- ضعف أو تنميل.
- تغيير في حالة الوعي.


* أعراض الجلطة الانسدادية:
- ضيق مفاجئ في التنفس.
- السعال، وأحيانا يكون دمويا.
- بشرة لزجة شاحبة أو تحول لون الوجه إلى الأزرق.
- زيادة التعرق.
- القلق.
- ضعف.
- الغثيان أو القيء.

 

* هل من الممكن منع تكون جلطات الدم؟
هناك بعض عوامل نمط الحياة التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بجلطات الدم: عدم النشاط أو الخمول لفترة طويلة من الزمن (مثل الجلوس لفترات طويلة في الرحلات أو الرحلات الطويلة أو الأشخاص المقيدين في فراشهم بسبب بعض الحالات الطبية). يعتبر التدخين والسمنة من العوامل المساهمة أيضًا في خطر تكون جلطات الدم.


تتضمن الآثار الجانبية لبعض الأدوية مثل حبوب منع الحمل وبعض الأدوية التي تُعطى لحملة فيروس نقص المناعة البشرية بشكل صريح زيادة خطر الإصابة بجلطات الدم. وقد تم ربط الحالات الطبية مثل الحمل وأمراض المناعة الذاتية والسرطان بزيادة خطر الإصابة بجلطات الدم.


سبوتنيك

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