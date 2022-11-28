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الإثنين، 28-11-2022 03:32 م

ما هي عوامل خطورة الإصابة بحالة ما قبل السكري؟

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الوكيل الإخباري-نسمع كثيرًا عن مرض السكري، ومسبباته، وطرق الوقاية منه. ولكن هل سبق أن سمعت عن حالة ما قبل السكري؟

وارتفعت معدلات الوفيات المبكرة الناجمة عن داء السكري بنسبة 3% في الفترة بين عامي 2000 و2019، بحسب الموقع الرسمي لمنظمة الصحة العالمية (WHO).

وتشير التقديرات إلى أن داء السكري، ومرض الكِلى الناجم عنه، تسببا بحدوث نحو مليوني حالة وفاة في عام 2019.

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وعبر حسابها الرسمي في موقع "تويتر"، سلطت وزارة الصحة العُمانية بتغريدة الضوء على حالة ما قبل السكري، وعوامل خطورة الإصابة به.

عوامل خطورة الإصابة بحالة ما قبل السكري:


التاريخ العائلي للسكري، والأمراض المزمنة الأخرى


زيادة الوزن، والسمنة


سكري الحمل


متلازمة المبيض متعدّد التكيسات


قلة الحركة، وعدم ممارسة الرياضة


التدخين


وأشارت التغريدة إلى أن الاكتشاف والعلاج المبكر للحالة يساعد على استعادة مستوى السكر الطبيعي، ومنع الإصابة بداء السكري من النوع الثاني.

 


وفي نسخته العاشرة، أصدرت منظمة الاتحاد الدولي للسكري (IDF) تقريرًا حمل عنوان "أطلس مرض السكري"، والذي يشير إلى زيادة عالمية مستمرة في انتشار المرض.

وبينت الإحصاءات أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تحتضن أعلى معدل انتشار إقليمي بنسبة 16.2%، كما أنها تضم ثاني أعلى زيادة متوقعة (86%) في عدد المصابين بمرض السكري، ومن المقدر أن يبلغ عددهم 136 مليون بحلول عام 2045.

 

سي ان ان

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