الثلاثاء 29-03-2022
الوكيل الاخباري

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

أوكرانيا.. انقطاع الاتصالات والإنترنت بسبب هجوم إلكتروني قوي

النفط ينخفض حوالي 7% عالميا

مجلس النواب يواصل اليوم مناقشة مشروع قانون الانتخاب

أجواء ربيعية معتدلة الحرارة اليوم

أردني يترأس أعلى لجنة استشارية للاتحاد الاسيوي للرجبي

ورشة حول الشفافية بالإدارة المحلية بإربد

الأردن يفوز باستضافة الاجتماع المقبل للجنة الإقليمية للشرق الأوسط بمنظمة السياحة العالمية

وفد من وكالات الأنباء العربية يزور مواقع سياحية بعجلون

مدير الأمن العام يلتقي عدداً من كبار مسؤولي الشرطة البريطانية

الإثنين، 28-03-2022 04:34 م

ما هي فوائد استهلاك الكاجو الصحية؟

tbl_articles_article_15381_3702cd46ad8-df5b-417f-bd9e-3cb3a75c17a5


الوكيل الإخباري - يعتبر الكاجو أحد أهم أنواع المكسرات التي نستهلكها بشكل مستمر دون أن نعرف الفوائد التي يعود بها هذا النوع من المكسرات على حياتنا وصحتنا.

فيما يلي أم الفوائد الصحية للكاجو، وفق ما أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا:

اضافة اعلان

 

يمنع أمراض القلب والأوعية الدموية

يحتوي الكاجو على دهون صحية مرتبطة بصحة القلب. كما أنه خالٍ من الكوليسترول ويوفر أيضًا العناصر الغذائية الأساسية لتعزيز أداء القلب.

يمنع السرطان
وفقًا للخبراء، يعد الكاجو من المكسرات التي تساعد في تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان، إذ أنه يحتوي على عنصر برو أنثوسيانيد، وهو نوع من الفلافونول الذي يوقف نمو الخلايا السرطانية.

يرتبط بفقدان الوزن

يحتوي الكاجو على دهون جيدة، مفيدة لصحة الجسم. هذه الدهون مسؤولة عن نمو الكولسترول الجيد وتقليل الكوليسترول السيئ. كما أنه يمنح الجسم الكثير من الطاقة ويحافظ على الشعور بالشبع لفترة طويلة.

جيد للأمعاء
وفقًا للخبراء، فإن الكاجو مفيد في السيطرة على أمراض المعدة ويساعد أيضًا على الهضم.

مفيد للبشرة

يحتوي الكاجو على الكثير من النحاس ومضادات الأكسدة التي تساعد في الحفاظ على نضارة البشرة وإشراقها. ومن المعروف أن مضادات الأكسدة تقلل من علامات الشيخوخة، كما ينتج النحاس مع الإنزيمات الأخرى، الكولاجين المسؤول عن زيادة مرونة الجلد.

يعزز مستوى الطاقة
يعرف الكاجو بأنه غني بالمعادن والفيتامينات، واستهلاكه اليومي مرتبط بعملية التمثيل الغذائي القوية. 

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
شعر

خمسة أسباب وراء تساقط الشعر وطرق علاجها

28-03-22-834307701

فوائد المشي ساعة يوميا لا تقدر بثمن

شمس

نصائح لحماية جسمك من حروق الشمس

الكربوهيدرات-البسيطة-والمعقدة-450x300

كربوهيدرات عليك تناولها لتحسين ضغط الدم

2021_4_22_11_59_44_912

كيف يتفاعل القولون العصبي مع الحمل؟

tbl_articles_article_19724_445d6511f7e-3bd9-4f71-9ba7-feddbfd2c98e

متى يصبح خفقان القلب السريع مقلقاً؟

أخبار متعلقة
اطعمة-مفيدة-للقلب.

لقلب سليم.. أطعمة مفيدة وأخرى ضارة

فول

دراسة: تناول هذه الوجبة يوميا لتعزيز صحة قلبك

علاج-تمدد-الأوعية

عوامل تدمر الأوعية الدموية

IMG_Eggs

نوع من الخضار عند إضافته للبيض المقلي يكسبه 'خصائص مدهشه'

17752140611637052566

دراسة هولندية توصي بشرب الشاي 5 أكواب يوميا