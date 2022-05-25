ما هي فوائد الدجاج لجسم الإنسان

الوكيل الإخباري - يزود الدجاج الجسم بمجموعة من المغذيات مثل فيتامين «بي 12» (B12)، الزنك، الحديد، والنحاس. فوائد تناول الدجاج تزويد الجسم بالسيلينيوم، وهو معدن نادر وضروري لوظيفة المناعة وصحة الغدة الدرقية.

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فوائد الدجاج لجسم الإنسان:





1- يعد غنيًا بالفيتامينات والمعادن.





2- يضبط مستويات ضغط الدم:

إن اتباع نظام غذائي يحتوي على الدجاج والمكسرات والمنتجات قليلة الدسم والخضروات والفواكه يُسهم في خفض ضغط الدم المرتفع، ومن ناحية أخرى يعد محتواه من الكوليسترول والدهون المشبعة أقل مقارنة باللحوم الحمراء، علمًا بأن جمعية القلب الأمريكية the American Heart Association تنصح باستهلاكه -أو استهلاك الأسماك- بكميات أكبر من استهلاك اللحوم الحمراء، وذلك لدوره المهم في خفض نسبة الكوليسترول في الدم، ولكن يجب أن يكون ذلك بعيدًا عن الاستهلاك المفرط الذي يزيد احتمالية الإصابة بأمراض القلب.











3- يعد مضاد للسرطان ويعزز نزول الوزن:

وجدت الدراسات أن استهلاك غير النباتيين للحم الخنزير واللحوم الحمراء، قد زاد خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم، بينما انخفض ذلك بين الأفراد الذين يتناولون الدجاج والأسماك، علمًا بأن الأدلة ليست قاطعة، وبعيدًا عن ذلك وفيما يتعلق بفوائد الدجاج لجسم الإنسان أيضًا، لوحظ بأن النظام الغذائي الذي يحتوي على مستويات مرتفعة من البروتين كالدجاج، فعّال للتخلص من الوزن الزائد، وبحسب دراسة نُشرت في مجلة the journal Nutrition لوحظ بأن استهلاكه بانتظام يرتبط بفقدان الوزن، وذلك لمحتواه المنخفض من السعرات الحرارية الكلية وكونه غني بالبروتين، الأمر الذي يفسر فوائد الدجاج لجسم الإنسان.

الشروق



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