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السبت، 21-08-2021 02:59 م

ما هي كمية السكر التي يمكن تناولها دون الإضرار بالصحة؟

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الوكيل الاخباري - قالت آلا بوغوزيفا، الدكتورة في العلوم الطبية والعالمة في التكنولوجيا الحيوية، في مقابلة معها: "يجب ألا تتخلى عن السكر تمامًا، لأنه مهم كمصدر للغلوكوز الضروري للجسم".

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لاحظت أن هناك حالة مثل نقص السكر في الدم، حيث إن تناول شيء حلو أمر مفيد في هذه الحالة.


وأخبرت العالمة عن مقدار السكر الذي يمكن استهلاكه يوميًا (في المتوسط) دون خوف على الصحة.

 

وفقًا لها، فإن حوالي 50 غرامًا فيه محتوى سعرات حرارية حوالي 10 ٪ من حجم السعرات الحرارية اليومية.

 

في الوقت نفسه، وفقًا لتوصيات وزارة الصحة الروسية، يجب أن تكون الكمية اليومية من السكر أقل: ينصح المتخصصون في الوزارة بعدم استهلاك أكثر من 22 غرامًا من السكر يوميًا.


وأوضحت بوغوزيفا أيضًا أن معيار السكر المستهلك يقاس بحسب مصدره في النظام الغذائي، بما في ذلك  من المجموعة المتنوعة من العصائر والدبس والعسل، والتي يمكن أن تكون موجودة في العديد من المنتجات النهائية.

 

كما توصي الطبيبة بالتحكم في كمية السكر وأشكاله المختلفة في الأطعمة والمشروبات المستهلكة.


وخلصت العالمة إلى أنه "ضمن المعدل الطبيعي، يمكن أن يتواجد السكر في النظام الغذائي، باستثناء بعض الأمراض والحالات مثل السمنة، متلازمة التمثيل الغذائي، وداء السكري".


المصدر : سبوتنك

 




 

 


 

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