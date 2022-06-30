ما هي وضعية الجنين الصحيحة قبل الولادة؟

الوكيل الإخباري - ما هي وضعية الجنين، بمجرد بدء الشهر التاسع من الحمل تبدأ وضعية الجنين في التغيير حتى تنزل رأس الجنين في الحوض، استعداداً للولادة، وفي بعض الحالات تكون وضعية الجنين غير صحيحة بقرب موعد الولادة.

اضافة اعلان

ما هي وضعية الجنين، قالت الدكتورة أمينة العسلي اختصاصية النساء والتوليد بدبي، أن وضعية الجنين الصحيحة قبل الولادة هي:





وضعية الجنين أسفل ووجهه إلى الأمام

ما هي وضعية الجنين، أي أن رأس الجنين تكون أسفل ووجهه للأمام، وهذه هي الوضعية الأسهل.



وضعية الجنين أسفل ووجهه إلى الخلف

ما هي وضعية الجنين، أي أن رأس الجنين تكون أسفل ووجهه للخلف، وهذه الوضعية تسبب آلام قاسية في الظهر، وقد تتسبب في حدوث تعسر في الولادة.



الوضعية العرضية

ما هي وضعية الجنين، ويكون الطفل فيها بالعرض، وهي حالة نادرة، وقد تتغير وضعية الجنين قبل الولادة، وإذا لم تتغير، كان ذلك سبباً في اتخاذ الطبيب قرار الولادة القيصرية.



وضعية الجلوس

ما هي وضعية الجنين، وفيها يكون الطفل جالساً ورأسه للأعلى وباقي جسمه أسفل، وفيها يخرج الجنين برجله أو مقعدته، ولذلك قد تتم الولادة بالطريقة القيصرية أفضل إذا استمرت الوضعية هكذا

هي