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الخميس، 24-11-2022 04:45 م

متلازمة "راي" تشكل خطراً على الأطفال ... أعراض الاصابة وطريقة الوقاية

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الوكيل الإخباري-قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين إن متلازمة راي "Reye Syndrome" هي مرض خطير يهاجم الدماغ والكبد، ويُصيب في الغالب الأطفال من سن الخامسة والشباب حتى سن 15 عاماً بعد الإصابة بعدوى فيروسية وتناول حمض أسيتيل الساليسيليك (الأسبرين).

وأوضحت الرابطة أن أعراض متلازمة راي تتمثل في القيء والغثيان والارتباك والقلق والتهيج والخمول ونوبات تشنج تصل إلى حد الغيبوبة، مشيرة إلى أن المرض يتخذ في الغالب مساراً شديداً ويتسبب في حدوث تلفيات عصبية أو يؤدي في أسوأ الأحوال إلى الوفاة.

ولتجنب الإصابة بهذه المتلازمة الخطيرة، ينبغي عدم استخدام حمض أسيتيل الساليسيليك مع الأطفال دون سن 15 عاماً، أو استخدامه بحذر شديد فقط.

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