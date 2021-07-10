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السبت، 10-07-2021 11:21 ص

متى تتحول الأدوية إلى سم ؟

ادويه


الوكيل الإخباري - في معظم الحالات، يكون لتناول الأدوية تأثير مفيد على الجسم وتساعد في علاج الأمراض، ولكن هناك حالات يُلاحظ فيها تأثير معاكس تمامًا.

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أوضح الأطباء الحالات التي تصبح فيها الأدوية سامة ومؤذية للجسم.  


وفقًا للخبراء، فإن الخطر الرئيسي عند تناول الأدوية هو مزجها مع الفيتامينات. نادرًا ما يصف الأطباء مجموعة من الفيتامينات مع أدوية أخرى، حيث يمكن أن يحدث رد فعل مختلف جدًا في الجسم. ومع ذلك، يأخذ الكثيرون الفيتامينات بمفردهم، دون توصية الأطباء هذا غالبا ما يؤدي إلى عواقب سلبية.


سبب آخر يمكن أن يجعل الدواء ضارًا هو تجاهل التعليمات. كل دواء له جرعته ومؤشراته الخاصة للاستخدام. إذا تم انتهاكها، فسيتم تقليل التأثير الإيجابي بالكامل إلى الصفر وستظهر الآثار الجانبية، حسب موقع "ميديك فوروم".

 

سبوتنيك عربي

 




 

 


 

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