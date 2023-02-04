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السبت، 04-02-2023 01:02 م

متى تسبب السمنة الاصابة بالسرطان ؟

السمنة-والسرطااان


الوكيل الإخباري- أعلن الدكتور إيفان ستيليدي مدير مركز بلوخين الوطني الطبي لبحوث الأورام في روسيا ، أن الوزن الزائد والسمنة هما من عوامل الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.

وأضاف الأخصائي في حديث لصحيفة "إزفيستيا" : "وفقا لدراسات علمية مختلفة تزيد السمنة من خطر الإصابة بعدة أنواع من الأورام الخبيثة بما فيها سرطان القولون والثدي والرحم والبنكرياس. وتتراوح درجة هذه المخاطر بين 30 و70 بالمئة. بحسب الباحثين".

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ويشير ستيليدي في توضيحه الآليات التي تؤدي إلى الإصابة بالسرطان بسبب فائض الأنسجة الدهنية، إلى أن الأشخاص الذين يعانون من الوزن الزائد والسمنة عندما تضطرب عندهم عملية إنتاج المواد النشطة بيولوجيا والسيتوكينات ويرتفع مستوى إنترلوكين-6 في الدم وعامل نخر الورم ألفا وجزيئات أخرى. ويعتقد العلماء أن الأهم هو اضطراب مسار إشارات عامل النمو الشبيه بالأنسولين.


ويقول: "يصيب الأشخاص الذين يعانون من الوزن الزائد والسمنة اضطراب في تركيب ميكروبيوم الأمعاء، الذي يعتبره العلماء أحد الأسباب الرئيسية لتطور سرطان القولون".


ويشير إلى أن من الصعب التأثير في أسباب الوزن الزائد والسمنة. لأن مكافحتها هي مسؤولية الشخص نفسه.

 

روسيا اليوم


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