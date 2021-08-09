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الإثنين، 09-08-2021 09:04 ص

متى تصبح الفيتامينات مضرة بالصحة؟

فيتامن


الوكيل الإخباري - أخبرت طبيبة روسية متى تصبح الفيتامينات مضرة بالصحة.
يمكن أن تؤدي الجرعات الزائدة من بعض الأدوية إلى عواقب وخيمة.

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أدت وفرة الإعلانات المختلفة، حيث تم إقناعنا بالبدء بشكل عاجل في معركة بلا رحمة ضد نقص الفيتامينات، إلى حقيقة أن الكثيرين بدؤوا في وصف الأدوية المختلفة لأنفسهم بشكل مستقل، والتي، في رأيهم، يحتاجها الجسم بشكل عاجل.


في الوقت نفسه، يحكم معظم الناس أن لديهم نقص فيتامينات من خلال مقالات على الإنترنت أو نصيحة من الأصدقاء، دون عناء الخضوع للاختبارات أو حتى مجرد طلب المشورة الطبية. لكن جرعة زائدة من الأدوية لا تقل مشكلة عن نقصها.


وقالت الطبيبة الروسية، يلينا جوتسكوفا: "يمكن أن يؤدي تناول الفيتامينات غير المنضبط إلى فرط الفيتامين. يتعلق الأمر أولاً وقبل كل شيء بالفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون أ، د، ي، ك. الفيتامينات التي تذوب في الدهون يتم امتصاصها جيدًا وإخراجها ببطء. فرط الفيتامين أ والفيتامين د أكثر حدة من غيرهما".


نصحت بتناول الفيتامينات المتعددة التي يكون تركيبها متوازنا مع الأخذ بعين الاعتبار الجرعة اليومية. لكن تناول جرعات زائدة، يمكن أن يكون خطير للغاية، حسب موقع "ميديك فوروم".


على سبيل المثال، يمكن أن يشير الجسم إلى وجود فائض من "فيتامين د" من خلال الغثيان والقيء والحكة. إنه يثير تراكم الكالسيوم الزائد في الأعضاء الداخلية، و يمكن أن يسبب لدى النساء الحوامل أمراض جينية مختلفة، بما في ذلك أمراض الهيكل العظمي.


كما يؤدي تناول "فيتامين أ" بكميات كبيرة إلى الغثيان، وكذلك مشاكل الرؤية، وتساقط الشعر، وضعف أداء بعض الأعضاء.


يمكن أن يسبب "فيتامين ي" اضطراب الجهاز الهضمي والضعف والصداع.
ويمكن أن يسبب "فيتامين ك" فقر الدم.


لا يتعب الخبراء أبدا من تكرار القول، إن أفضل طريقة لتناول الفيتامينات هي تناول الأطعمة التي تحتوي عليها. النظام الغذائي الصحي المتنوع مثالي هنا.

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

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