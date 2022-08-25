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الخميس، 25-08-2022 02:26 م

متى تكون حرارة الرضيع خطيرة؟

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الوكيل الإخباري - درجة حرارة الجسم هي درجة الحرارة التي يمكن عندها قيام جميع أجهزة الجسم بوظائفها الحيوية بكفاءة، ومتوسط درجة الحرارة الطبيعية للرضع 37 درجة مئوية.

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إذ تتراوح درجة الحرارة ما بين 36.3 درجة مئوية في الصباح الباكر ومع الاستيقاظ من النوم، و37.6 درجة مئوية في منتصف النهار وعندما يبلغ جهد الطفل أقصاه.

 

متى تكون حرارة الرضيع خطيرة؟

 

بعد معرفة درجة الحرارة الطبيعية للرضع، لا بدّ من إجابة سؤال مهم فيما يخص هذا الأمر، ألا وهو متى تكون حرارة الرضيع خطيرة؟ الحمى هي ارتفاع درجة حرارة جسم الطفل لتصل إلى 38 درجة مئوية، في غياب الأسباب الفسيولوجية السابقة، وتقلق الأمهات دائمًا من إصابة أطفالهن بالحمى.

 

لكن ارتفاع درجة حرارة الطفل لا يشير بالضرورة إلى عامل خطورة عليه، طالما أنها لم تتعد 40 درجة مئوية، فقد تؤدي بعض الأمراض البسيطة إلى ارتفاعها، بينما لا تتسبب بعض الأمراض الخطيرة في ذلك.

 

لكن يمكن لارتفاع درجة الحرارة في حد ذاته أن يكون خطيرًا إذا زاد على 40 درجة مئوية، وينصح الأطباء بإجراء كمادات مياه فاترة من الصنبور، على مناطق معينة مثل جانبي الرقبة، وتحت الإبطين وبين الفخذين، وعلى الجبهة.

 

لخفض درجة حرارة جسم الطفل، وإذا لم تنجح الكمادات يُنصح بوضع الطفل في حوض الاستحمام لمدة 10 دقائق، مع الاستعانة بخافض الحرارة المناسب بالجرعة المناسبة لوزن الطفل، وكذلك تقديم كميات وفيرة من السوائل له لتجنب حدوث الجفاف.

 

سوبر ماما

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