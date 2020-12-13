الأحد 13-12-2020
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الأحد، 13-12-2020 02:18 م

متى تنظف أسنانك صباحا؟ خبراء يحددون الوقت الأنسب

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الوكيل الاخباري - يوصي الأطباء دوما بالمواظبة على تنظيف الأسنان بالفرشاة والمعجون للحفاظ عليها سليمة مع التقدم في العمر، لكن بعض العادات التي نمارسها أحيانا قد تؤدي إلى تبعات بالغة الضرر.

وبحسب موقع "هيلث لاين" المختص في الشؤون الصحية، فإن التنظيف الصباحي للأسنان بعد تناول وجبة الفطور مباشرة "أمر محفوف بالخطر"، والأفضل من الناحية الصحية إرجاء ذلك لبعض الوقت.

وذكر المصدر أن الأفضل لصحة الأسنان هو أن نغسلها بعد 30 دقيقة أو حتى ساعة، من إنهاء تناول وجبة الفطور.

ويكمن الخطر في أن التنظيف الذي يلي الفطور بشكل مباشر، يؤدي إلى تراكم طبقة من بقايا الأطعمة الحمضية فوق الأسنان.

وتسبب هذه المواد الحمضية ضعفا في مادة "الإيناميل" الغنية بالمعادن التي تغطي الأسنان، وهي عنصر ضروري لحمايتها.

وتشكل هذه المادة ما يشبه الدرع الواقي للأسنان من درجات الحرارة المتفاوتة للمشروبات والأطعمة، إضافة إلى الحماية من المواد الكيماوية.

ويقول الخبراء إن هذه المادة تتأثر بشدة عندما يقوم الإنسان بتناول المواد الحمضية مثل عصير البرتقال، إضافة إلى الفواكه المجففة والخبز والحلويات.
وتوصي الجمعية الأميركية لطب الأسنان، بتنظيف الأسنان بعد ساعة من  وجبة الفطور، لا سيما عند تناول أطعمة حمضية.

ويقول الأطباء إن شرب الماء أو مضغ علكة خالية من السكر قبل تنظيف الأسنان، أمرٌ مفيد من الناحية الصحية.

وتوصي الجمعية الأميركية، بتنظيف الأسنان مرتين في اليوم، على أن يستغرق كل تنظيف دقيقتين من الزمن.

ويساعد التنظيف بمعجون يحتوي على مادة "الفلورايد" على إزالة الطبقات التي تتشكل فوق الأسنان من البكتيريا، وتلحق ضررا بصحة السن.

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المصدر : سكاي نيوز


 




 

 


 

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