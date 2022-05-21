متى وكيف نتعرض للإصابة بسرطان الأمعاء؟

الوكيل الإخباري - أعلن خبراء معهد روبرت كوخ الألماني، أن خطر الإصابة بسرطان الأمعاء يزداد مع السمنة ومرض السكري من النوع الثاني.

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ويشير موقع Focus.de، إلى أنه وفقا للخبراء، تشير بعض التغيرات في الجسم إلى استعداد الشخص للإصابة بسرطان القولون.



ووفقا لبيانات معهد كوخ، إن احتمال الإصابة بسرطان القولون يزداد مع التقدم بالعمر، حيث أن متوسط عمر الرجال الذين يصابون بهذا المرض هو 69 عاما والنساء 75 عاما. واستنادا إلى ذلك ينصح الخبراء بإجراء أول تنظير للأمعاء في عمر 50 عاما وتكرار ذلك كل 5 أعوام.



ووفقا للخبراء، من علامات سرطان القولون، وجود دم في البراز، وألم في البطن وإمساك، هذه العلامات إذا استمرت فترة طويلة، قد تشير إلى الإصابة بسرطان القولون. كما أن نشوء سليلة في الأمعاء، يعتبر عاملا خطيرا للإصابة بالسرطان.

وتضاعف الوراثة من خطر الإصابة عندما يصاب أحد الأقارب بالمرض وعمره دون 50 عاما. وفي هذه الحالة يجب إجراء تنظير للأمعاء في عمر 25 عاما.



وبالإضافة إلى هذا، يزيد التهاب القولون التقرحي ومرض السكري من النوع الثاني، من احتمال الإصابة بسرطان القولون. كما يساهم التدخين ليس فقط في الإصابة بسرطان الرئة، بل وأيضا في تلف خلايا الأمعاء، ما يساعد على الإصابة بسرطان القولون.



وينصح الأطباء بممارسة التمارين الرياضية والنشاط البدني 30-60 دقيقة في اليوم، لأن هذا يساعد على تخفيض عدد الإصابات بنسبة 14 بالمئة بين الرجال و16 بالمئة بين النساء. وكذلك بالتقليل من تناول اللحوم الحمراء والأطعمة الغنية بالدهون الحيوانية، وضرورة التخلص من الوزن الزائد، لأن السمنة تلعب دورا سلبيا من حيث الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.

روسيا اليوم