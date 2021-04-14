متى يؤدي تخثر الدم إلى موت مفاجئ؟

الوكيل الاخباري - التخثر هو عملية تكوين جلطة دموية داخل وعاء أو شريان أو وريد، حيث يموت النسيج الموجود أسفل الجلطة في اتجاه مجرى الدم مع تطور انسداد التجويف بأكمله.

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قال ياروسلاف أشيخمين، طبيب القلب الروسي لقناة "زفيزدا" الروسية أنه مع تجلط الأوردة في الأطراف هناك خطر الإصابة بتجلط الشريان الرئوي، وهو حالة قد تهدد الحياة.



وأوضح طبيب القلب أنه أولا، يمكن أن يتوقف القلب مع تجلط الشريان الرئوي، وثانيا، ينخفض تشبع الدم بالأكسجين بشكل حاد ويحدث ضيق شديد في التنفس.



وأشار إلى أن التورم الحاد والألم وزيادة درجة حرارة المنطقة المصابة يدل على تطور الخثار الوريدي في أحد الأطراف، غالبًا في الساق.



وأوضح أشيخمين أن الأسباب الرئيسية لتطور الخثار، بالإضافة إلى العامل الوراثي، هو أسلوب الحياة غير الصحي، بما في ذلك العادات السيئة.

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