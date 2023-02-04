متى يتحول التهاب الشعب الهوائية لحساسية صدر؟

الوكيل الإخباري- حساسية الصدر تعد من الأمراض المزمنة الشائعة بين الأشخاص، والتي ترتبط بعدة أسباب، منها التغيرات الجوية وتقلبات الطقس، ومنها كثرة الإصابة بالأمراض التنفسية.

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نستعرض في السياق التالي، الحالات التي تتحول فيها التهابات الشعب الهوائية إلى حساسية صدر .



متى يتحول التهاب الشعب الهوائية إلى حساسية صدر؟



قال الدكتور طه عبد الحميد بكري، أستاذ الأمراض الصدرية والتنفسية في مصر، إن الإنسان يُصاب بحساسية في الصدر، عند كثرة تعرضه لالتهاب في الشعب الهوائية بشكل متكرر، وخاصًة الالتهاب المزمن.



وأكد بكري، أن الالتهاب المتكرر للشعب الهوائية، والإصابة بالنزلة الشُعبية، يعد هو العامل الأساسي للإصابة بحساسية الصدر.



الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالالتهابات وحساسية الصدر

وأضاف بكري، أن أكثر الفئات عرضة للإصابة بحساسية الصدر، هم مرضى الجيوب الأنفية في حال إهمالهم لعلاج تلك الحالة.



علاج التهاب الجيوب الأنفية

أوضح بكري، أن علاج التهاب الجيوب الأنفية يتمثل فيما يلي:



- أدوية مضادة للحساسية.

- استخدام محلول ملحي لتنظيف الأنف.

- تناول المضادات الحيوية في حالة تفاقم الالتهاب وبشرط عدم تناوله إلا تحت إشراف الطبيب المتخص المتابع للحالة.

- استنشاق البخار.

- الإكثار من شرب الماء.



طرق طبيعية لعلاج التهاب الشعب الهوائية

تشمل الطرق الطبيعية لعلاج التهاب الشعب الهوائية، وفقًا لموقع "Healthline"، ما يلي:



- شرب الزنجبيل لأنه مضاد للالتهابات ومضاد لعدوى الجهاز التنفسي لأنه يحتوي على مضادات أكسدة.



- تناول الثوم، لأنه يوجد دراسات أجريت في عام 2016 أثبتت أن الثوم علاج فعال لعلاج التهابات الشعب الهوائية.



- الكركم، نظرًا لوجود دراسات في عام 2018 أثبتت أن له خصائص تجلعه مضاد للالتهابات والفيروسات.



- الغرغرة بالماء والملح، لتفتيت المخاط العالق في الحلق.





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