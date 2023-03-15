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الأربعاء، 15-03-2023 04:52 م

متى يشير ألم الجسم للإصابة بسرطان العظام؟

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الوكيل الإخباري- يشعر البعض بآلام الجسم الناتجة عن الإجهاد أو نزلات البرد أو مشكلات المفاصل وغيرها، لكن قد يدل هذه الألم أيضًا على الإصابة بسرطان العظام.

هناك بعض النقاط التي يمكن من خلالها التمييز بين ألم الجسم المرتبط بسرطان العظام وغيره من المشكلات الصحية الأخرى، حسبما نشر موقع "NHS".

متى يدل ألم الجسم على سرطان العظام؟
يبدأ الألم الناتج عن الإصابة بسرطان العظام عادة بالشعور بآلام في العظم المصاب، ويتطور تدريجيًا إلى وجع مستمر أو وجع يأتي ويختفي، ويحدث في الليل وعند الراحة.

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وذلك على الرغم من أن سرطان العظام يتطور غالبًا في العظام الطويلة للساقين أو أعلى الذراعين.


في بعض الأحيان يمكن الخلط بين الألم الناتج عن سرطان العظام وآلام التهاب المفاصل عند البالغين وآلام النمو عند الأطفال والمراهقين.


وللتفرقة بين ألم الجسم الذي يحدث بسبب سرطان العظام والآلام الأخرى، فيجب الانتباه إلى الأعراض الأخرى المرتبطة بهذا النوع من السرطان، والتي تشمل ما يلي:


- التورم والاحمرار والالتهاب أو وجود كتلة على العظم المصاب أو حوله.
- إذا كان العظم المصاب بالسرطان بالقرب من المفاصل، فقد يؤدي التورم إلى صعوبة استخدام المفصل.


-قد يجعل سرطان العظام المشي أمرًا صعبًا، وقد يمشي الشخص وهو يعرج.
-في بعض الحالات، يمكن أن يسبب السرطان ضعف العظام، مما يؤدي إلى كسرها بسهولة بعد إصابة طفيفة أو السقوط على الأرض.


يمكن أن تشمل الأعراض الأقل شيوعًا لسرطان العظام ما يلي:
-ارتفاع في درجة حرارة الجسم.
- فقدان الوزن غير المبرر.
- التعرق، وخاصة أثناء الليل.


متى تزور طبيب الأورام؟
إذا كانت آلام العظام مستمرة أو شديدة أو متفاقمة، أو إذا ظهرت أيضًا أي من الأعراض الأخرى لسرطان العظام، فمن الأفضل زيارة عيادة الطبيب المختص للتأكد من الحصول على التشخيص المناسب.

الكونسلتو الطبي

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