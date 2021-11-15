الإثنين 15-11-2021
الوكيل الاخباري

الجامعة العربية تؤكد دعمها للحركة البحثية بالوطن العربي

ندوة حول التنمية والاستثمار بسلطنة عُمان

تنظيم برنامج يوم الوفاء بعجلون

متصرف الأغوار الجنوبية يؤكد أهمية تنمية المنطقة اقتصاديا

الحكومة : التعديلات الدستورية لها أولوية

بريطانيا تسجل 47 وفاة و 39705 إصابات بفيروس كورونا

لجنة الأوبئة تكشف سبب ارتفاع اصابات كورونا بالاردن

لجنة الاوبئة تكشف عن قرار مرتقب نهاية الاسبوع بعد ارتفاع الاصابات

افتتاح دورة أساسيات العمل الصحفي في اتحاد الكتاب والأدباء

البدور : العودة للإغلاقات واردة بالاردن في هذه الحالة

الإثنين، 15-11-2021 08:40 م

متى يصبح الشخير حالة مرضية يجب علاجها؟

5b72e87dd43750f9268b4598


الوكيل الإخباري - يعاني الكثير من الأشخاص مشكلة الشخير التي قد تحدث نتيجة استرخاء عضلات اللسان والفم والحنجرة، الأمر الذي يؤدي إلى دفع الهواء عبر أنسجتها الرخوة لينتج منه صوت الشخير.

اضافة اعلان

وأكدت ريبيكا روبينز اختصاصية النوم والأستاذة في كلية الطب في جامعة هارفرد أن الشخير أمر طبيعي ولا يدعو الى القلق، لكن في بعض الحالات قد يكون علامة على مشكلة صحية خطِرة.

وأوضحت في حديث صحافي أن الشخير يكون مؤشّراً صحياً خطِراً عندما يحدث نتيجة "انقطاع النفس الانسدادي النومي"، مشيرةً إلى أنه عبارة عن اضطراب خطِر يحدث أثناء النوم، ويتسبّب في توقف الأشخاص عن التنفس لنحو عشر ثوان.

وذكرت روبينز أن الشعور بالقلق من الشخير يبدأ عندما يصبح صوته صاخباً أو متقطّعاً نتيجة التوقف عن التنفس.


من جانبه، قال راج داسغوبتا الأستاذ المساعِد في الطب السريري في كلية كيك للطب في جامعة ساوثرن- كاليفورنيا، إن من يعاني الشخير يبذل جهداً لإدخال الهواء وإخراجه من بطنه وصدره، إلا أن ذلك يتعذّر بسبب الانسداد في مجرى الهواء العلوي.


وتشير الأكاديمية الأميركية لطب النوم إلى أن عدم معالجة انقطاع النفس الانسدادي النومي يعرّض صاحبه لخطر الإصابة بمجموعة من الأمراض مثل ارتفاع ضغط الدم، أو أمراض القلب، أو داء السكري من النوع 2، أو الاكتئاب، لافتةً إلى أن الأمر قد يصل إلى الموت المبكر.


وأوضح داسغوبتا أن هذه الأمراض تهدّد مَن يعاني "الشخير البغيض، عالي الصوت الذي يغطي على الحديث الدائر، أو الذي يمكن سماعه من وراء الأبواب المغلقة".

 

المصدر - لها 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
obesite-3

عادات تسبب إصابة طفلك بالبدانة

ما-هي-أعراض-الحمل-بعد-سن-الأربعين

ما هي فرص الحمل في سن الأربعين وما هي خطورته

d34e1b900d7d3741

أسباب تدفعكم لتناول البرتقال الأحمر في الشتاء

مرض-السكري-من-النوع-الثاني

السمنة وراء الإصابة بالسكري من النوع الثاني

unnamed

إبتكار جديد لعلاج مشكلة الارتجاع المعدي المريئي

نوعان-من-دهون-البطن-وكيفية-التخلص-منها

دهون البطن وكيفية التخلص منها