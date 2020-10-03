متى يكون خطر الإصابة بالسكتة الدماغية أكبر بين مرضى كورونا

الوكيل الاخباري - ذكرت تقارير إعلامية ألمانية أن فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19 يمكن أن يزيد خطر الإصابة بالسكتة الدماغية خلال فترة الإصابة.

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وبحسب الجمعية الألمانية للسكتة الدماغية DSG، فإن العدوى والالتهاب يمكن أن تنشط عملية تخثر الدم، ما ينتج عنها خثرات دموية وانسدادات، وفي حال نجحت إحدى الخثرات بالنفوذ إلى الدماغ عبر الأوعية، فإنها قد تسبب انخفاضا في تدفق الدم إلى الدماغ وسكتة دماغية.



وأشارت الجمعية إلى أن خطر الإصابة يكون أكبر في حالات الإصابة الشديدة بالفيروس، وحتى عند غير المسنين ممن لديهم وزن زائد وسكري وارتفاع في ضغط الدم أو يتبعون أسلوب حياة غير صحي.



وقد أوضح الدكتور هيلموت شتاينميتز، الرئيس الأول للجمعية الألمانية للسكتة الدماغية، أنه في الفترة بين منتصف مارس/آذار، وأبريل/نيسان، تم تسجيل عدد أقل من المعتاد في أقسام الإسعاف والطوارئ ممن يشكون من أعراض الدماغية أو درجة بسيطة من انخفاض تدفق الدم إلى الدماغ.



وأرجع الطبيب ذلك إلى الخوف من الإصابة بالفيروس في المشفى. وحذر الطبيب من عدم أخذ الأعراض على محمل الجد، ناصحاً بالإسراع للمشفى دون تباطؤ.



وحسب بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية ليوم الجمعة 2 أكتوبر/تشرين أول 2020، فقد بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا زاد 2673 ليصل إلى 294395.



وأوضحت البيانات أن عدد الوفيات المسجل ارتفع إلى 9508 بعد تسجيل ثماني حالات جديدة.

المصدر : سبوتنك







