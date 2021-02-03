محلي طبيعي يغنيك عن تناول السكر الضار!

الوكيل الاخباري - تشير تقارير منظمة الصحة العالمية إلى أن من المهم ألا تتجاوز نسبة المأكولات الغنية بالسكر التي يتم تناولها الـ10% من مجموع الأطعمة اليومية. وتشدّد على أن هذا المكوّن يصبح ضاراً جداً في حال استهلاك كميات كبيرة منه.

اضافة اعلان



ولهذا ينصح الخبراء محبّي المذاق الحلو باللجوء إلى بدائل أكثر أمناً على المستوى الصحي، ويذكرون في هذا المجال سكر جوز الهند، ويشيرون إلى أنه يحتوي على العديد من المعادن الأساسية، ومن أبرزها الحديد والبوتاسيوم والزنك. كما يؤكدون أنه مصدر مهم للبوليفينولات ومضادات الأكسدة والأحماض الأمينية. وكذلك يتسم هذا النوع من السكر بمؤشر غليسيمي منخفض، ما يعني أنه لا يسبب ارتفاع مستوى السكر في الدم.



ولهذا من الممكن إضافة القليل منه إلى بعض المشروبات التي يتم تناولها يومياً، لأنه يشكّل بديلاً غير ضار للسكر الأبيض. ورغم هذا من الضروري الانتباه إلى أهمية استهلاكه باعتدال. ومن البدائل التي اقترحها خبراء الصحة أيضاً، العسل الطبيعي وشراب الأغاف المكسيكي والستيفيا.

لها

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة





