الوكيل الإخباري-تعد متلازمة القولون العصبي من أمراض الجهاز الهضمي الشائعة حول العالم، حيث تسبب بعض الأعراض المزعجة، لذلك يلجأ بعض المرضى لتناول المضادات الحيوية للسيطرة عليها، دون النظر إلى مخاطر الإفراط في تناولها.

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في السياق التالي، نوضح ، متى يمكن تناول المضادات الحيوية لمرضى القولون العصبي، ومخاطر الإفراط في استخدامها، وفقًا لما جاء في موقع "Webmd".



فوائد استخدام المضادات الحيوية لمرضى القولون العصبي



تشير الأبحاث إلى أن وجود الكثير من البكتيريا في الأمعاء الدقيقة قد تكون شائعة لدى الأشخاص المصابين بمرض القولون العصبي، لذلك قد تساعد المضادات الحيوية، في القضاء على البكتيريا، وذلك من خلال مساعدة حماية بطانة الأمعاء من العدوى البكتيرية، والتقليل من الالتهاب، مع الحفاظ على البكتيريا السليمة في القولون.



وفي بعض الدراسات الطبية، أكدت أن ريفاكسيمين ساعد في ظهور العديد من الأعراض، بما في ذلك الانتفاخ والغازات والإسهال وآلام البطن.



ويشعر بعض الناس بالتحسن بعد تناول ريفاكسيمين لمدة 10-14 يومًا، ومع ذلك يجب استشارة الطبيب قبل استخدامه، والاستمرار في تناوله.



مخاطر استخدام المضادات الحيوية لمرضى القولون العصبي



تكون الأمعاء مليئة بالبكتيريا المفيدة التي تساعد في الحفاظ على صحة الجسم، ومع ذلك يمكن للمضادات الحيوية أن تخل بتوازن البكتيريا ، مما قد يزيد من احتمالية الإصابة بمتلازمة القولون العصبي لدى بعض الأشخاص.



كما أن استخدام المضادات الحيوية، يمكن أيضًا يؤدي إلى تكاثر بكتيريا خطيرة في الأمعاء تسمى المطثية العسيرة بالتكاثر، والتي يمكن أن تسبب إسهالًا شديدًا وأحيانًا تهدد الحياة.



الكونسلتو الطبي

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