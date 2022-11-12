مخاطر الإفراط في تناول مشروبات الطاقة

الوكيل الإخباري-لمشروبات الطاقة بعض المزايا حيث إذ تزيد النشاط والتركيز، ولكنها تنطوي على مخاطر صحية أيضاً، حيث يؤدي الإفراط في تناولها إلى اضطرابات نظم القلب، وداء السكري، وتسوس الأسنان.



وأوضحت خبيرة التغذية الألمانية زيلكه فولبريشت أن مشروبات الطاقة تحتوي على الكافيين بنسبة 32 مليغرام لكل 100 مليلتر، ما يحفز الجهاز القلبي الوعائي والجهاز العصبي المركزي، ويرفع مستوى اليقظة والانتباه، ودرجة التحمل أثناء ممارسة الرياضة.





وأضافت أنه يمكن الاستفادة من هذه المزايا شرط تناول مشروبات الطاقة على نحو معتدل، مشيرة إلى أن كمية الكافيين اليومية القصوى المسموح بها لبالغ يتمتع بالصحة تبلغ 400 مليغرام، وذلك وفق هيئة سلامة الأغذية الأوروبية.





اضطرابات نظم القلب

من جانبها، حذرت خبيرة التغذية الألمانية آنكه إيلرز من الإفراط في تناول الكافيين، الذي يسبب العصبية، ونوبات التعرق، وخفقان القلب، وخطر الإصابة باضطرابات نظم القلب.





وأضافت أن الكافيين ليس المشكلة الوحيدة في مشروبات الطاقة، بل السكر أيضاً، حيث تحتوي العبوة الكبيرة على نحو 60 غراماً من السكر، ما يعادل 20 مكعب سكر، ما يرفع خطر البدانة، والإصابة بالسكري، وتسوس الأسنان.

اضافة اعلان

24

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة