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الأربعاء، 03-02-2021 02:10 م

مخاطر شرب الشاي الأخضر على معدة فارغة!

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الوكيل الاخباري - تعد قائمة الفوائد الصحية لشرب الشاي الأخضر طويلة وعديدة، انطلاقا من كونه وسيلة فعالة جدا لفقدان الوزن، وكونه علاجا فعالا لاستقرار مستويات السكر في الدم، إلى العديد من الفوائد الأخرى التي لا تعد ولا تحصى.

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يفضل بعض الناس الشاي الأخضر كثيرا لدرجة أنهم يرغبون ببدء يومهم به، لكن بحسب ما نشره موقع "تايمز أوف إينديا"، من غير المحبذ شرب الشاي الأخضر على معدة فارغة لكون هذا الأمر يؤثر سلبا على الجسم.

 

يحتوي الشاي الأخضر على مادة العفص التي يمكن أن تزيد من الحمض في المعدة مما يؤدي إلى آلام فيها، كما يمكن أن يؤدي الإفراط في إفراز هذا الحمض إلى الشعور بالغثيان، وقد يسبب مشكلة الإمساك أيضا.

ولهذا الأمر، ينصح المرضى الذين يعانون من القرحة الهضمية أو ارتجاع المريء بعدم شرب الشاي الأخضر على معدة فارغة، لأن ذلك يمكن أن يؤدي إلى تفاقم حالتهم المرضية.


كما تؤثر المركبات الموجودة في الشاي على الجسم والدم بشكل سريع عندما يتم تناوله في بداية اليوم على معدة فارغة، إذ أن أحد آثاره السلبية هو تقليل البروتين الذي يساعد في تخثر الدم، لا يسمح الشاي بأكسدة الأحماض الدهنية بسبب مضادات الأكسدة الموجودة به، والتي يمكن أن تؤدي إلى ترقق الدم، وبالتالي، لا ينبغي للأشخاص الذين يعانون من اضطرابات تخثر الدم تناول الشاي الأخضر على معدة فارغة أيضا.


ويمكن للشاي الأخضر أن يقلل من قدرة الجسم على امتصاص الحديد بشكل طبيعي، وبالتالي، يُنصح الأشخاص المصابون بفقر الدم بعدم تناول الشاي الأخضر، ولكن إذا كان المرء لا يزال يرغب في تناوله، فلا يجب أن يتناوله بانتظام، وبالتأكيد ليس على معدة فارغة.


بالإضافة إلى ذلك، يحفز الكافيين الموجود في الشاي الأخضر الغدد الكظرية التي تفرز هرمونات التوتر مثل الكورتيزول والأدرينالين، وهذا بدوره يزيد من ضغط الدم ومعدل ضربات القلب، وهو أمر غير جيد لمرضى القلب، وعلى المدى الطويل، يمكن أن يؤدي إلى إرهاق الغدة الكظرية، وكل هذه الأسباب تجعل الحذر من تناول الشاي الأخضر على معدة فارغة أمرا بالغ الأهمية.


من الأفضل تناول الشاي الأخضر في الصباح ولكن مع بعض الوجبات الخفيفة، إذ يمكنك شربه مع قطعتين من البسكويت من الحبوب الكاملة أو فاكهة من اختيارك، أما شربه في باقي الأوقات فهو يعتمد على التفضيلات الشخصية، قد يفضلها بعض الأشخاص قبل التمرين، بينما قد يجدها أشخاص آخرون أكثر ملاءمة لروتينهم في أوقات أخرى.

 

سبوتنيك

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