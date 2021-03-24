الأربعاء 24-03-2021
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الأربعاء، 24-03-2021 12:11 م

مخاطر شرب الكثير من الشاي يومياً

أضرار_كثرة_شرب_الشاي


الوكيل الاخباري - يحب الكثيرون منا شرب الشاي خلال النهار. وينطوي هذا المشروب على العديد من الفوائد بحيث يقي من الإصابة من بعض أنواع السرطان. كما يساعد على حرق الدهون، ولذلك يمكن الاستفادة منه للتخلص من الكرش.
ويحتوي الشاي أيضاً على نسبة مرتفعة من مضادات الأكسدة، ما يعني أنه يحارب شيخوخة البشرة وأمراض القلب والشرايين.

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ولهذا ينصح الخبراء بشر كوب إلى 3 أكواب منه يومياً. لكن يبدو أن تخطي هذه الكمية يمكن أن يشكل عامل خطر، فقد يسبب الشعور بالقلق والأرق فيعجز الشخص عن النوم بشكل جيد. كما يؤدي ذلك إلى نقص الحديد لدى بعض الأشخاص. فاحتواء الشاي على التانين يحول دون امتصاص الجسم لهذا المكون الأساسي.

ويمكن الإكثار من شرب الشاي أن يؤدي إلى تلف الأسنان ويؤثر سلباً في المينا. وينصح الخبراء باختيار الشاي بنوعية جيدة مع ضرورة الاعتدال في استهلاكه.

 

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