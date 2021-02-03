مخاطر صحية صادمة لـ النودلز

الوكيل الإخباري _ معظم الأطفال يعشقون تناول الوجبات السريعة ومنها النودلز، ولكن الأطباء يحذّرون في دراسة جديدة من إمكانية انتقال فيروس كورونا إليها في الهواء الطلق أو أثناء إعدادها بالإضافة إلى أنّ النودلز تؤدّي إلى مخاطر صحية كبيرة على جسم الإنسان و أبرز هذه المخاطر :

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1- تقليل القدرة على التركيز.



2- التأثير على الضغط الاسموزي للدم الجاري في الشرايين.



3- سحب المياه والسوائل من الخلايا.



4- تشكّل كميات كبيرة من الأملاح داخل الجسم.



5- يسبّب حمل كبير على الكلى، لصعوبة التخلص من الأملاح الزائدة.



6- زيادة نشاط الجسم بمعدل كبير.



7- زيادة حمض البوليك في الدم.



8- الإصابة بالحساسية المزمنة.



9- يضعف عمل الجهاز الهضمي.



10- حدوث مشكلات في المعدة.



المصدر : الامارات نيوز



