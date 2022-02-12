مخاطر صحيّة للاستخدام المفرط لسماعات الهاتف

الوكيل الإخباري - تتسبب سماعات الهاتف التي تستخدم لاستقبال المكالمات أو سماع الموسيقى في مخاطر صحية، من بينها فطريات الأذن.

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وتتسبب الالتهابات الفطرية في الأذن في انتفاخ واحمرار قناة الأذن، وبالتالي الشعور بآلام حادة.



وتشعر الفطريات براحة أكبر في الرطوبة العالية ووسط درجات الحرارة المرتفعة.



ومن شأن الاستخدام المفرط للسماعات، التي تعمل بتقنية الـ "بلوثوت" أو السماعات التقليدية إلى خلق بيئة مثالية لتزدهر الفطريات في الأذن، حسب الموقع الإخباري الألماني "إين فرانكن".



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