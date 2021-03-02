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الثلاثاء، 02-03-2021 02:21 م

مخاطر غير متوقعة لـ'قضم الأظافر'.. تجنبها فورا

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الوكيل الاخباري - يقضم الكثير من الأشخاص أظافرهم، وخصوصاً في حال الشعور بالتوتر. ويبدو أن هؤلاء لا يعرفون أن هذه العادة يمكن أن تؤدي إلى مشاكل صحية خطرة.

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وفي هذا الصدد تشير طبيبة الأسنان جيجي ميكنخي بحسب ما نقل عنها موقع Santé Plus Mag الفرنسي إلى أن هذا يمكن أن يؤدي إلى تفسّخ الأسنان ويُلحق الضرر باللثّة.


كذلك ذكر الاختصاصي جيرالد كييرزيك في حديث إلى قناة Europe 1 أن هذه العادة قد تلحق الضرر بمينا الأسنان أيضاً.

وفي الإطار نفسه، أشار الطبيب نفسه إلى أن قضم الأظافر قد يضرّ أيضاً بصحة الجهاز الهضمي. وأوضح هذا بالقول إن أسفل الأظافر يشكل مكاناً مناسباً لنمو البكتيريا الضارة، وهذه البكتيريا يمكن أن تنتقل إلى الجهاز الهضمي وتؤدي الى حدوث الاضطرابات الهضمية المختلفة.


ولهذا ينصح الخبراء بضرورة التوقف عن اتباع هذه العادة واستبدالها بأخرى مثل الاستعانة بالكرات المضادة للتوتر أو وضع الطلاء المرّ على الأظافر.

 

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