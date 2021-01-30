السبت 30-01-2021
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السبت، 30-01-2021 02:53 م

مخاطر غير متوقعة للإفراط في تناول التين

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الوكيل الإخباري _ حذر العديد من الاطباء من الإفراط في تناول التين ، وذلك نظرا لما يتسبب به من مشاكل صحية للجسم، مثل الإصابة بالإمساك وانتفاخ المعدة، وضعف العظام ، تعرف على ابرز الآثار الجانبية عند الإفراط في تناول التين:

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-يسبب الإفراط في تناوله يسببا آلام في المعدة، فضلاً عن الإصابة بالإمساك، وانتفاخ البطن، نظراً لاحتوائه على الألياف

– التهاب الملتحمة والأنف والإصابة بالحساسية، يجب على الأشخاص الذين يعانون من الربو تجنب تناوله.


– يسبب انسداد في الأمعاء بسبب بذوره، حيث إنها لا يمكن هضمها بسهولة.


-يحتوي التين على الأكسالات التي تتداخل مع امتصاص الكالسيوم في الجسم، ويؤدي هذا التداخل إلى نقص الكالسيوم في أجسامنا مايسبب ضعف العظام.


– يتناول العديد من الأشخاص أدوية لسيولة الدم، حيث إنها تتعارض مع فيتامين ك الذي يحمله التين بكميات كبيرة.


– يقلل التين من مستوى السكر في الدم في الجسم، وهذا يكون ضارًا لمن يعانون من انخفاض مستوى السكر في الدم.


-تعد الأوكزالات الموجودة في التين ضارة لأولئك الذين يعانون من مشاكل وأمراض الكلى أو المرارة.

 

المصدر : الإمارات نيوز



 




 

 


 

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