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الخميس، 10-06-2021 12:38 م

مخاطر فقدان الوزن من دون ممارسة الرياضة

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الوكيل الإخباري - يساعد اتباع نظام غذائي مناسب على خسارة الوزن، إلا أنه قد يصعب الحفاظ على النتائج الإيجابية طويلاً من دون ممارسة الرياضة، فضلاً عن الآثار الوخيمة على الجسم.

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أضرار الرجيم من دون رياضة:

 

1- تلف جهاز المناعة .
2- ضعف الكتلة العضلية .
3- انخفاض الطاقة طوال اليوم.

4- انخفاض الإنتاجية بشكل كبير.
5- الترهل .
6- مظهر غير جذاب: بعد بضعة أشهر من اتباع نظام غذائي صارم، وغياب تام للتمارين الرياضية، يبدو الجسم نحيلاً مترهلاً خالياً من المنحنيات هزيل العضلات، ما يفقدك الإطلالة الجذابة.
7- استعادة الوزن المفقود . 
8- إنَّ أفضل طريقة لفقدان الوزن هي اتباع نظام غذائي متوازن، وتناول الطعام الغني بالفيتامينات والمغذيات، وممارسة الرياضة ثلاث مرات في الأسبوع.

 

 

المصدر - سيدتي 

 

 

 


 




 

 


 

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