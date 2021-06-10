مخاطر فقدان الوزن من دون ممارسة الرياضة

الوكيل الإخباري - يساعد اتباع نظام غذائي مناسب على خسارة الوزن، إلا أنه قد يصعب الحفاظ على النتائج الإيجابية طويلاً من دون ممارسة الرياضة، فضلاً عن الآثار الوخيمة على الجسم.

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أضرار الرجيم من دون رياضة:

1- تلف جهاز المناعة .

2- ضعف الكتلة العضلية .

3- انخفاض الطاقة طوال اليوم.

4- انخفاض الإنتاجية بشكل كبير.

5- الترهل .

6- مظهر غير جذاب: بعد بضعة أشهر من اتباع نظام غذائي صارم، وغياب تام للتمارين الرياضية، يبدو الجسم نحيلاً مترهلاً خالياً من المنحنيات هزيل العضلات، ما يفقدك الإطلالة الجذابة.

7- استعادة الوزن المفقود .

8- إنَّ أفضل طريقة لفقدان الوزن هي اتباع نظام غذائي متوازن، وتناول الطعام الغني بالفيتامينات والمغذيات، وممارسة الرياضة ثلاث مرات في الأسبوع.

المصدر - سيدتي