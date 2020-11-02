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الإثنين، 02-11-2020 10:09 ص

مخاطر قيلولة ما بعد تناول الطعام مباشرة

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الوكيل الاخباري - يحب بعض الأشخاص النوم مباشرةً بعد تناول وجبات الطعام، لكن يبدو أن هذه العادة سيئة وتنطوي على بعض الأضرار الصحية، ففي هذه الحالة يكون حمض المعدة نشطاً لأنه يُعد عاملاً مؤثراً في عملية الهضم. ومن الممكن أن يسبّب أخذ وضعية الاستلقاء المعاناة من الحرقة ومن ألم مزعج في الصدر والحنجرة.

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كما قد تؤدي هذه العادة إلى زيادة الوزن، فأثناء النوم لا يحرق الجسم الكثير من السعرات الحرارية. ولهذا لا يُنصح بالاستلقاء على السرير مباشرةً بعد الانتهاء من تناول الطعام.


ولتجنّب هذه الأضرار، يُنصح أولاً بالانتظار لبعض الوقت، أي إلى أن يمر الطعام من المعدة إلى الأمعاء، ومن ثم النوم، ويشير الكثير من خبراء التغذية إلى أن هذه العملية يمكن أن تستغرق 3 ساعات. ومن الأفضل الانتظار إلى أن يحين الليل، وهكذا يمكن النوم بشكل سليم وصحّي، شرط ألا يتم ذلك بعد تناول العشاء مباشرةً.

 

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