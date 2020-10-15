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الخميس، 15-10-2020 11:16 ص

مخاطر كبيرة لعدم غسل الملابس الجديدة قبل ارتدائها

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الوكيل الاخباري - يقوم الكثير من الاشخاص بارتداء الملابس الجديدة مباشرةً بعد شرائها، وهذا شئ خاطئ ولا ينصح به اختصاصيو الصحة العامة، ويرون أن من الضروري جدا غسل الملابس الجديدة قبل ارتدائها ويرجع السبب أنها تحتوي على مركبات كيميائية سامة يمكن أن تؤدي لدى بعض الأشخاص الى تهيّج البشرة والحكة والالتهابات فالعمل على غسل الملابس الجديدة قبل ارتدائها يحد من تأثير هذه المواد على الجسم.

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فمن الضروري ايضا غسل الملابس الجديدة لسبب يتعلق بالنظافة فمن المعروف أنه يتم قياسها من عدة أشخاص الذين يقصدون المتجر نفسه لنية الشراء، مما قد يؤدي الى التقاط بعض أنواع العدوى بحيث تحمل الملابس في هذه الحالة آثار التعرّق والافرازات المختلفة وبالتالي تنتقل من شخص إلى آخر.

 

لذلك من الأفضل تعقيم الملابس جيدا عن طريق وضعها في الغسالة فور شرائها بل إن بعض أطباء الأمراض الجلدية يشدّدون على أهمية فعل هذا مرتين قبل ارتداء هذه الملابس من أجل القضاء على نسبة مرتفعة من البكتيريا الضارة والجراثيم.

 

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