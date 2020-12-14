مخاطر كبيرة لنقص البوتاسيوم في الجسم.. وهذه أعراضه

الوكيل الاخباري - يعتبر البوتاسيوم من العناصر الضرورية التي يجب أن يحصل عليها جسم الانسان، ومن فوائده في الجسم:

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- يقي من العديد من الأمراض.

- يساهم في تعديل مستوى ضغط الدم.

- يحد من خطر الإصابة بالسكتات الدماغية.

- يحد من هشاشة العظام.

- يحد من حصى الكلى.

- عاملاً أساسياً لتعزيز صحة القلب.

ولهذا يوصي الخبراء بضرورة تأمين حاجة الجسم منه بما لا يقل عن 4700 ميللغرام يومياً، ويلفتون إلى أهمية الانتباه إلى الأعراض التي يمكن أن تدل على حدوث نقص فيه، ومنها:

- الإعياء الشديد.

- الوهن في العضلات.

- المعاناة من الاضطرابات الغذائية مثل عسر الهضم والإمساك.

- تشنّج العضلات وتيبّسها، وهو ما يمكن أن يؤدي مع مرور الوقت الى تلفها.

- تسارع نبضات القلب حتى في أوقات الراحة مع عدم انتظام في ضرباته.

- ضيق التنفس، والسبب أن البوتاسيوم يصل بين الدماغ والرئتين، وهو المسؤول عن إرسال إشارات الانقباض والانبساط من المخ إلى الرئتين. ولهذا فإن تراجع مستواه يمكن أن يُضعف هذه الإشارة، ما قد يسبّب لدى بعض الأشخاص توقفاً نهائياً في عمل الرئتين.

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