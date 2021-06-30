مخاطر محتملة للمشي تحت المطر.. قد تتفاقم الأمراض المزمنة!

الوكيل الاخباري - تحدثت أناستاسيا أولينيكوفا، طبيبة الوقاية الطبية والمعالجة الروسية، عن عواقب المشي تحت المطر.

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وأكدت الطبيبة أنه نتيجة للمشي تحت المطر، قد تتفاقم الأمراض المزمنة، ولا سيما التهاب الجيوب الأنفية والتهاب الحويضة والكلية والتهاب الأنف.



حتى في حالة عدم وجود أمراض مزمنة، يجدر بنا أن نتذكر انخفاض حرارة الجسم، الذي يمكن أن يؤدي إلى إضعاف جهاز المناعة، ونتيجة لذلك سيكون الجسم أكثر عرضة للفيروسات المختلفة.



وشددت الطبيبة على أنه في حالة تعرض الشخص للمطر، فإنه يجب أخذ حمام ساخن، والتدفئة في حالة حدوث انخفاض في درجة حرارة الجسم، ثم تغيير الملابس إلى ملابس دافئة وجافة وشرب الشاي الساخن.

وحذرت من أنه لا ينبغي تناول أي دواء للوقاية.

سبوتنيك