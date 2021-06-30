الأربعاء 30-06-2021
الوكيل الاخباري

فلسطين تعلن تسجيل 20 إصابة بـ 'المتحور الهندي '

37307 جرعات جديدة من لقاح كورونا خلال 24 ساعة بالمملكة

وزير الصناعة تؤكد لوفد تجاري سوري أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي

الملك يُجدّد دعمه للفلسطينيين خلال لقائه بعباس - صور

رفع جلسة ' قضية الفتنة' إلى الخميس

وفاة جديدة بكورونا في فلسطين

90 مستوطنا يقتحمون ' الأقصى '

بعد مداهمة مستشفى خاص للتدقيق المالي.. الحموري يرد عبر الوكيل

انخفاض حالات غش زيت الزيتون.. تعرف على الأسباب

خفض العمر المسموح به للتطعيم من سن 18 سنة إلى 16

الأربعاء، 30-06-2021 02:35 م

مخاطر محتملة للمشي تحت المطر.. قد تتفاقم الأمراض المزمنة!

اضطراب-جوي


الوكيل الاخباري - تحدثت أناستاسيا أولينيكوفا، طبيبة الوقاية الطبية والمعالجة الروسية، عن عواقب المشي تحت المطر.

اضافة اعلان


وأكدت الطبيبة أنه نتيجة للمشي تحت المطر، قد تتفاقم الأمراض المزمنة، ولا سيما التهاب الجيوب الأنفية والتهاب الحويضة والكلية والتهاب الأنف.


حتى في حالة عدم وجود أمراض مزمنة، يجدر بنا أن نتذكر انخفاض حرارة الجسم، الذي يمكن أن يؤدي إلى إضعاف جهاز المناعة، ونتيجة لذلك سيكون الجسم أكثر عرضة للفيروسات المختلفة.


وشددت الطبيبة على أنه في حالة تعرض الشخص للمطر، فإنه يجب أخذ حمام ساخن، والتدفئة في حالة حدوث انخفاض في درجة حرارة الجسم، ثم تغيير الملابس إلى ملابس دافئة وجافة وشرب الشاي الساخن.
وحذرت من أنه لا ينبغي تناول أي دواء للوقاية.

 

سبوتنيك

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
kADMK

7 فوائد مذهلة لشرب الماء في الصباح

images-2021-04-21T220133.919

الكشف عن سبب الرغبة الشديدة بالنوم بعد تناول الطعام!

697540038a630a221f37236a401090a45c9e4c93

الأعراض الرئيسية لجلطات الدم

20216271534511726P

أضرار التدخين خلال فترة الحمل

eye-boil-treatment-method

دمل العين ...اسبابه وطرق علاجه

INAF_20181129081735129

تحذير.. فئة لا يجب أن تشرب الماء بالليمون على معدة فارغة

أخبار متعلقة
123985-2

أمراض تنقلها القطط إلى الإنسان

a8cb13cd72e677ad232fd633b6e484479c0213cb

ما هي المدة القصوى لحفظ بقايا الطعام

hf02-110818

أعراض وعلاج الفطر الأبيض والأصفر..الصحة العالمية توضح

42ec1b29-1944-4f79-a938-267cfd0b568e_16x9_1200x676

7 طرق سحرية للحصول على مناعة قوية

1021942509_0_78_3640_2048_1000x541_80_0_0_2a1eb88014f48276531687896016cb5d

اكتشاف جينات جديدة مسؤولة عن مرض "قاتل" يصيب البشر

skynews-fan-bed-sleep-bedroom_4726849

5 مشاكل صحية تصيبك نتيجة تشغيل المروحة أثناء النوم