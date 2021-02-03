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الأربعاء، 03-02-2021 12:11 م

مخاطر وضع سلة الملابس المتّسخة في غرفة النوم!

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الوكيل الاخباري - تعتبر غرفة النوم المكان المخصص للخلود إلى الراحة في المنزل. ولهذا من الضروري أن تتوفر فيها كل العناصر التي تساعد على الاسترخاء.

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ولهذا يرى الخبراء أنه من الأفضل ترتيبها وتنظيمها. وفي هذا السياق يشيرون إلى أنه من الخطأ أن توضع فيها مثلاً سلة تحتوي على الملابس المعدة للغسل. فهذا يجعل الدماغ ينظر إليها على أنها مشكلة وتحتاج إلى حل. ومن الممكن أن يؤثر هذا على نوعية النوم وأن يسبب الاضطرابات.


كذلك من الممكن أن تصدر عن هذه الملابس رائحة غير محببة وهو ما قد يسبب الأرق أيضاً. ومن الأمور التي يجب الانتباه إليها أيضاً ضرورة ترتيب الوسادات التي يتم وضعها على السرير على سبيل الزينة.


فمن الأفضل ألا تبقى في حالة فوضى لأن هذا يؤثر بطريقة سلبية على القدرة على الإغفاء أيضاً. ومن المهم ألا يكون مصباح الغرفة الصغير موضوعاً فوق السرير مباشرة. فهذا قد يمنع الاسترخاء. ولهذا الأفضل أن يتم وضعه إلى جانبه وأن يكون ضوؤه خافتاً يساعد على الشعور بالارتياح.

 

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