الأحد 10-10-2021
الوكيل الاخباري

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم الاحد

ليبيا تعلن السيطرة على تسرب نفطي في موقع بحري

حكومة الخصاونة بعد عام

اصابتان بحادث سير في السلط

مستوطنون يسرقون ثمار الزيتون في يانون جنوب نابلس

وفاة الاعلامي الاردني الشهير عصام العمري

الاحتلال يعيق حركة الفلسطينيين جنوب جنين

افتتاح السوق الريفي الثاني في مأدبا

اليونان تنشر قوات إضافية عند حدود تركيا

لحظة وصول جلالة الملك الى منزل اللواء المتقاعد خالد الكريميين - فيديو

عاجل

وفاة الاعلامي الاردني الشهير عصام العمري

الأحد، 10-10-2021 04:08 م

مرضى الحساسية أكثر عرضة للإصابة بالاضطرابات النفسية

78-115421-allergies-mental-health-risk-study_700x400


الوكيل الإخباري - قد يكون الأشخاص المصابون بالربو والتهاب الجلد، وحمى القش أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب والقلق والاضطراب ثنائي القطب واضطرابات الصحة العقلية الأخرى، وفقًا لدراسة نشرت يوم الأربعاء في مجلة “كلينيكال أليرجي” الطبية.

اضافة اعلان

 

خلال الدراسة، قام الباحثون بتحليل بيانات ما يقرب من 1.8 مليون بالغ في إنجلترا واسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية، ممن تم تشخيصهم بأمراض الحساسية بشكل عام بالإضافة إلى الربو وحمى القش والتهاب الجلد التأتبي، وهو نوع من الأكزيما.

وأظهرت النتائج، أن المصابين بأمراض الحساسية كانوا أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب بنسبة 45٪ مقارنة بالأشخاص غير المصابين بالحساسية، وأكثر عرضة للقلق بنسبة 29٪. كما تبين بأن المصابين بالحساسية كانوا أكثر عرضة بنسبة 25٪ للإصابة باضطراب ثنائي القطب، وهو اضطراب مزاجي يتميز بفترات من الاكتئاب وتحسن الحالة المزاجية بشكل غير طبيعي.

وبحسب الباحث المشارك من جامعة بريستول بإنكلترا، بودو آغري، فإن الباحثين لم يتمكنوا من تحديد السبب وراء العلاقة بين الحساسية وحالات الصحة العقلية المذكورة آنفاً.

وأكد الباحثون على الحاجة للمزيد من الدراسات المستقبلية لمعرفة ما إذا كان تطوير علاجات فعالة لأمراض الحساسية سيكون له أثر في التقليل من أمراض الصحة العقلية . 

 

المصدر - 24 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
a494b9ee-8e67-48b8-abee-f11aec961d9a_16x9_1200x676

أسرار لتقوية مناعتك طبيعيا

16ff492c-59c1-42be-934a-3a1b5584b583_16x9_1200x676

علاج جديد لمرض سرطان الثدي يبشر بالأمل

الفول السوداني ينشط القدرات المعرفية

فوائد تناول الفول السوداني وتأثيره على الدماغ

Doc-P-873204-637694165465422677

مشكلة صحية تهدد نصف سكان العالم بحلول 2050

Doc-P-873230-637694219589272680

وباء كورونا رفع نسب الاكتئاب والقلق حول العالم

09-10-21-394396023

الصداع النصفي يزيد من أمراض الخرف والزهايمر

أخبار متعلقة
58

تحذير هام من الإصابة بهذا المرض بسبب الاكتئاب