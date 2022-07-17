مرض نزيف الأنف القاتل يدفع العلماء للتحقيق في سببه الغامض

الوكيل الإخباري - قامت تنزانيا بارسال فريق من الأطباء وخبراء الصحة إلى منطقة نائية للتحقيق في مرض غامض أودى بحياة ثلاثة أشخاص.





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وفي المجموع، سُجلت 13 حالة في ليندي، وهي منطقة تقع في المنطقة الجنوبية الشرقية من البلاد، توفي ثلاثة منهم على الأقل.



ويمكن أن تشير طبيعة الأعراض إلى شكل من أشكال الحمى النزفية الفيروسية، حيث تتلف جدران الأوعية الدموية الدقيقة في الضحية، ما يؤدي إلى تسربها.



وحددت منظمة الصحة العالمية 4 فيروسات مثل "مسببات الأمراض ذات الأولوية" التي يمكن أن تؤدي إما إلى الأوبئة أو جائحات - وهي حمى القرم والكونغو النزفية وحمى لاسا وماربورغ وإيبولا.

ومع ذلك، يقول سيشالوي إن نتائج اختبار جميع المرضى المصابين كانت سلبية بالنسبة لفيروسين نزفيين وقع اكتشافهما سابقا في المنطقة، وهما إيبولا وماربورغ، بالإضافة إلى الاتبارات السلبية لـ"كوفيد-19"



وقد تعافى أحد المرضى منذ ذلك الحين، بينما ما يزال الآخرون في عزلة.

لبنان 24

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