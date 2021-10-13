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الأربعاء، 13-10-2021 02:39 م

مزايا تناول رقائق الشوفان يومياً

Avoine


الوكيل الإخباري-قالت مجلة "Elle" إن رقائق الشوفان تعد سر الصحة والجمال، حيث تحد من أمراض القلب من ناحية وتساعد على التمتع ببشرة نقية ونضرة من ناحية أخرى.

وأوضحت المجلة أن رقائق الشوفان غنية بمضادات الأكسدة، والمعادن، مثل الحديد، والمغنيسيوم، والزنك، والأحماض الدهنية الصحية، وتساعد على خفض مستوى الكوليسترول، ونسبة السكر بالدم، ما يحد خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.


وتمتاز أيضاً بمحتوى عال من الألياف الغذائية والبروتينات، ما يساعد على إطالة الشعور بالشبع والحد من الجوع الشديد، و بناء العضلات، ما يجعلها وسيلة فعالة للتمتع بالرشاقة.


وأشارت Elle إلى أنها غنية بفيتامين B، المساعد لنمو الشعر والأظافر، والقادر على الامتصاص والتنظيف، ما يجعلها سلاحاً طبيعياً لمحاربة بثور وشوائب البشرة، والدهون الصحية، وتعمل على ترطيب البشرة طبيعياً.

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