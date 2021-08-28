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السبت، 28-08-2021 03:47 م

مسببات الشعور بالخمول والكسل

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الوكيل الإخباري - يعاني الكثير من الناس من الكسل والخمول، ويجهلون أسباب شعورهم به، إلا أنّ استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين "الدكتور خالد النمر" أوضح وعبر حسابه الرسمي على تويتر بأنّ هناك 5 أسباب للشعور بالخمول والكسل تتعلق بأمور نفسية وعضوية وسلوكية.

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وقال "النمر": من أشهر مسببات الشعور بالخمول والكسل: 
１. الحالة النفسية: الاكتئاب/القلق.
２. هرمونات: الغدة الدرقية/اليأس من المحيض.
３.  الإدمان: كحول، منشطات.. إلخ.
４. قصور الكلى/ الكبد
５. عدم كفاية النوم: سهر، نوم متقطع.. إلخ.

 

المصدر - سيدتي 

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