الوكيل الإخباري - يعاني الكثير من الناس من الكسل والخمول، ويجهلون أسباب شعورهم به، إلا أنّ استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين "الدكتور خالد النمر" أوضح وعبر حسابه الرسمي على تويتر بأنّ هناك 5 أسباب للشعور بالخمول والكسل تتعلق بأمور نفسية وعضوية وسلوكية.
وقال "النمر": من أشهر مسببات الشعور بالخمول والكسل:
１. الحالة النفسية: الاكتئاب/القلق.
２. هرمونات: الغدة الدرقية/اليأس من المحيض.
３. الإدمان: كحول، منشطات.. إلخ.
４. قصور الكلى/ الكبد
５. عدم كفاية النوم: سهر، نوم متقطع.. إلخ.
المصدر - سيدتي
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