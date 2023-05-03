مسعفة عالمية : خطأ مميت يرتكبه معظم الآباء عندما يتعرض أطفالهم للاختناق

الوكيل الإخباري- تقول المسعفة نيكي جوركوتز من عيادة “تيني هارتس إديوكيشن” أن معظم الأباء غالباً ما يرتكبون خطئاً جسيماً عندما يحاولون إنقاذ أطفالهم من الاختناق.



وأوضحت نكي بأن خشية الآباء من صفع أبنائهم على ظهرهم بقوة عند اختناقهم بشيء ما، قد يكون أكثر ضرراً، لذا تنصح بضرب الطفل بشدة على ظهره لأن ذلك سينقذ حياته بالفعل.



وتقول نكي، إن إصابة الطفل بكدمات في ظهره جراء صفعه، أفضل بكثير من فقدانه القدرة على التنفس، لأنه الطفل لا يمكن أن يبقى بدون أكسجين لمدة أربع دقائق.





وكشف أحد معلمي الإسعافات الأولية سابقاً عن أخطر الأطعمة للأطفال والرضع، وكيفية تقليل مخاطر الاختناق عن طريق التعامل معها، وقال إن الأطعمة المستديرة مثل العنب هي الأكثر خطورة لأنها بحجم مريء الطفل الصغير بالضبط ويمكن أن تسد مجرى الهواء بالكامل.







وشاركت نكي أكثر الأطعمة التي قد تتسبب باختناق الأطفال، مثل الذرة “البوشار”، والعنب والطماطم الكرزية، والمكسرات، والنقانق المقطعة، وقطع اللحم وقطع البطيخ، إضافة إلى التوت الكبير، وكرات العلكة، والجزر والتفاح.





وقامت نكي بتذكير الوالدين بتقنية اسعاف الطفل عند الاختناق، عبر ضربه على ظهره خمس مرات، تليها خمس ضغطات على الصدر حتى خروج ما يسد مجرى تنفسه، وفق ما أوردت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

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