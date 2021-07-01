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الخميس، 01-07-2021 03:49 م

مشاكل خطيرة يكشف عنها النعاس المستمر اثناء النهار

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الوكيل الإخباري - حذّر أخصائي أمراض الكبد الروسي الدكتور دميتري موناخوف من خطورة الشعور بالنعاس نهاراً في كثير من الحالات، لافتاً إلى أنّ الأمر قد يشكل علامة مرض خطير.

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وأضاف في تقرير نشرته وكالة "نوفوستي" الروسية للأنباء: "ما الذي يقلق المريض؟ هذه متلازمة الوهن النباتي المعروفة؛ ضعف، خمول وهن. هذه العلامات تظهر على شكل نعاس في النهار وأرق ليلا، وهي تشير إلى مشكلات في الكبد".


وأضاف: "تشير علامات أخرى مثل اصفرار الجلد وبياض العين والغثيان والتقيؤ وألم في الجهة اليمنى أسفل الضلع، إلى وجود مشكلات في الكبد".

ونصح موناخوف باتباع حمية البحر الأبيض المتوسط للحفاظ على الكبد وحمايته، وتناول أوميغا-3 و الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة وممارسة النشاط البدني.

ومن بين العلامات أيضا التي تدل على حدوث اضطرابات بالكبد تورم في الساقين والكاحلين وأن يكون لون البول غامقا، وفقدان الشهية والإصابة بالكدمات بسهولة.

 

المصدر - لها 

 

 




 

 


 

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