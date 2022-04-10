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الأحد، 10-04-2022 01:10 م

مشروبات تساعد على الاسترخاء قبل النوم

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الوكيل الاخباري - يحتاج البالغون إلى 7 ساعات أو أكثر من النوم ليلا وفقا للأبحاث، وتم ربط الحصول على أقل من سبع ساعات من النوم في الليلة بشكل منتظم بالإصابة بمشاكل صحية عدة.  

يؤكد خبراء التغذية والنوم على تأثير نوعية الطعام والشراب الذي نتناوله قبل النومة، على جودة النوم، ويقدم الخبراء نصائح عن أفضل المشروبات التي يمكن إضافتها إلى الروتين اليومي قبل النوم:

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الحليب
يمكن أن يساعد شرب الحليب ليلا بعض الأشخاص على الاسترخاء قبل النوم،  تقول أخصائية التغذية والمؤلفة توبي أميدو"يقول العديد من الأشخاص إن ذلك يساعدهم على الاسترخاء والقلق، ورغم عدم وجود دليل علمي، إذا كنت تشعر أن تناول مشروب مليء بالعناصر الغذائية قبل النوم يساعدك على النوم بشكل أفضل والاسترخاء، فاستغل ذلك".


وتضيف أخصائية التغذية آمي جودسون "الحليب هو بروتين عالي الجودة، مما يعني أنه مصدر ممتاز للأحماض الأمينية الأساسية، الكازين، وهو المكون الأساسي للبروتين الموجود في الحليب، هو بروتين يهضم ببطأ مما يساعد في تعزيز الشعور بالشبع مما يجعلك أكثر إشباعا أثناء النوم".


ويشير الخبراء إلى أن الحليب يساعد في تخفيف اضطرابات النوم، إذ يحتوي على التربتوفان، وهو مقدمة لهرمون الميلاتونين الذي ينظم النوم، فإن كوبا من الحليب قبل النوم ليس فقط وجبة خفيفة مشبعة توفر 13 عنصرا غذائيا أساسيا، ولكنها قد تساعد أيضا في تحسين نوعية النوم.


البابونج

والبابونج عشبة تأتي من الأزهار التي تشبه الأقحوان لعائلة نبات Asteraceae وقد تم استهلاكه لعدة قرون كعلاج طبيعي للعديد من الحالات مثل خفض نسبة السكر في الدم وتقليل الالتهاب وعلاج أعراض البرد والمساعدة في الحرمان من النوم.


تقول جودسون: "لقد تم الترويج لمستخلص البابونج لآثاره المهدئة على مر العصور، هناك بعض الأبحاث التي تشير إلى أن شاي البابونج قد يكون مفيدا في تحسين نوعية النوم وتقليل الأعراض الجسدية لقصور النوم".

 

وتضيف جودسون:"وهناك أيضا بعض الأمل في أن مستخلص البابونج قد يكون له تأثيرات مضادة للأرق".


عصيرالكرز
يحتوي عصير الكرز على الكثير من العناصر الغذائية المفيدة لصحة الجسم، ويساهم في تعزيز المناعة وتقليل الالتهاب وتحسين الأداء الرياضي، ويحتوي على كميات عالية من الميلاتونين يسمى السلائف التربتوفان، مما يساعد على النوم بشكل أفضل.


تقول جودسون: "أظهرت الدراسات أن شرب عصير الكرز، وخاصة من الكرز الحامض، قد يزيد من إنتاج الجسم الطبيعي للميلاتونين". وأظهرت الأبحاث المتعلقة بعصير الكرز والنوم تحسنا في جودة النوم، وانخفاض عدد الاستيقاظ ليلا، وزيادة في إجمالي وقت النوم.


شاي لافندر

استخدم اللافندر على مر الزمان كشكل من أشكال العلاج بالروائح، ويعتقد على نطاق واسع أنه يخلق تأثيرات منومة، ويعمل كمثبت للمزاج، ويعزز المشاعر الإيجابية للأمهات تجاه أطفالهن، وتوصلت الأبحاث الاخيرة إلى أنه يمكن أن يعمل كمهدأ ويتم صنعه عن طريق تخمير البراعم الأرجواني لنبتة Lavandula angustifolia بالماء الساخن.


وجدت دراسة نشرت في مجلة Worldviews on Evidence-Based Nursing أن شاي اللافندر ساعد في الاكتئاب والتعب، خاصة عند النساء بعد الولادة.

 

 

 

المصدر : روسيا اليوم

 

 

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