الوكيل الإخباري - مشروبات تمنحك الشبع وتحرق الدهون في عيد الفطر 2022، اخترنا لك أفضلها، والتي نصحت بتناولها معظم الدراسات المهتمة بصحتك ورشاقتك على الدوام وليس في المناسبات والأعياد فقط، إذ استعرض موقع " هيلث لاين" مشروبات تمنحك الشبع، تعزز عملية الأيض لحرق الدهون في جسمك، وتقلص إحساسك بالجوع ورغبتك في التهام كعك عيد الفطر على وجه الخصوص.





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أفضل 6 مشروبات تمنحك الشبع وتحرق الدهون في عيد الفطر2022، على النحو التالي:

مشروب الشاي الأسود

يحوي الشاي الأسود مادة البوليفينول المضادة للأكسدة، التي ثبت أنها تقلل من الشهية وتساعد على حرق الدهون، لذا استمتعي بتناول الشاي الأسود الخالي من السكر بمعدل 4 أكواب في اليوم وعلى مدار أيام عيد الفطر، فهو أحد المشروبات التي تمنحك الشبع وتحرق الدهون بالشكل الطبيعي.



مشروب الشاي الأخضر

يساعد شرب 3 أكواب من الشاي الأخضر الخالي من السكر على منع زيادة الوزن في عيد الفطر 2022 وحرق الدهون بفعالية، خصوصا إذا تم شربه أثناء تناول 3 حبات صغيرة من الكعك وليس أكثر، لذا هو أحد المشروبات التي تمنحك الشبع وتحرق الدهون الضارة.



مشروب الزنجبيل بالليمون

تشير الدراسات المتنوعة إلى أن مشروب الزنجبيل في حد ذاته، يعزز الشعور بالشبع ويقلل الشهية ويزيد من التمثيل الغذائي، وهو أمر مفيد لمنع التهامك حلويات عيد الفطر2022.

مشروب الفطر الهندي

هو مشروب ألبان مخمر، يحتوي على ما يصل إلى 61 سلالة من مادة البروبيوتيك، التي لا تساهم فقط في الحفاظ على التوازن البكتيري في الأمعاء، بل تساهم أيضاً في كبح الشهية وحرق دهون الجسم وخصوصا منطقة البطن. لذا استفيدي منه وتناولي كوبين منه في اليوم الواحد وبعد تناول كميات قليلة من حلويات العيد بمعدل 15 دقيقة للاستفادة من نتائجه في عيد الفطر 2022.



مشروب البروتين

أثبتت الدراسات المختلفة أن مساحيق البروتين مثل " بروتين مصل اللبن، بروتين الصويا، بروتين بياض البيض، بروتين الكازين، بروتين البازلاء" تساعد على كبح الشهية لفترات طويلة، لذا لا مانع من تناول كوبين من أحد الأنواع السالفة الذكر على مدار اليوم الواحد، فهو أحد المشروبات التي تمنحك الشبع في عيد الفطر 2022.

مشروب القرفة

يعد مشروب القرفة أحد المشروبات التي تمنحك الشبع وتحرق الدهون في عيد الفطر 2022 بجدارة، كونه يحوي مضادات الأكسدة والعناصر اللازمة لحرق الدهون بالجسم وإنقاص الوزن بصفة عامة وليس في المناسبات والأعياد فقط.

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